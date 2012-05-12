4800 مربی حق التدریس فنی و حرفه ای کشور استخدام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، اژدر ولیخانی پیش از ظهر شنبه در جمع مسئولان ستادی و روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای استانگلستان گفت: همچنین دولت با تبدیل وضعیت استخدام 2 هزار نفر از مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال جاری موافقت کرده است و سهم استان گلستان از این تعداد 200 نفر بوده که یکصد نفر تا پایان سال جاری به استخدام رسمی و یا پیمانی تبدیل وضعیت شده و باقیمانده آن نیز طی برنامه 5 ساله پنجم توسعه استخدام خواهند شد.

ولیخانی در تشریح جایگاه سازمان آموزش فنی و حرفه ای بعنوان بنگاه آموزش حرفه و مهارتی که منجر به اشتغال می شود گفت: توسعه و پیشرفت کشور با اشتغال و کار صورت می پذیرد و نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان " تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی " را بهترین فرصت برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور جهت بالا بردن بهره وری و استفاده از تمام توان و ظرفیتهای آموزش فنی و حرفه ای عنوان کرد .

معاون اداری و پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت : تلاش می شود ضمن استاندارد نمودن حرف و مشاغل در کشور ، آموزشهای کاربردی داده شود و با اشاره به ورود مخاطبین و گروههای شغلی جدید بویژه دانشجویان به مراکز آموزش فنی وحرفه ای بر تغییر در نگرش و رویکردهای مدیریتی روسای مراکز و کارکنان و مربیان به تناسب تغییر مخاطبین تأکید کرد.



وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوعات مربوط به کارکنان سازمان اشاره کرد و اظهار داشت: مواردی مانند تحصیل ، معیشت و وضعیت استخدامی از دغدغه های اصلی مدیران ارشد سازمان است و حمایت کامل خود را از ارتقاء تحصیلی کارکنان به مقاطع بالاتر اعلام کرد.