به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه بررسی لایحه بودجه جزء (1) و جزء (2) بند 8 لایحه بودجه به تصویب رسید.

بر اساس جزء 1 بند 8 در اجرای بندهای 1 و 3 ماده 28 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیر دولتی مبلغ 5 میلیارد دلار در بانک های عامل و یا بانک های خارجی سپرده گذاری نمایند.



همچنین بر اساس این بند وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف شدند حداقل 10 میلیارد دلار خط اعتباری از خارج از کشور جهت تامین مالی سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی فراهم نماید.

همچنین براساس جزء 2 بند 8 مقرر شد در اجرای ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکان و حق بهره برداری و یا مدیریت کلیه بنگاههای مشمول گروه یک که تا پایان سال 91 واگذار نشده اند و بنگاههای مشمول گروه 2 و معادن متعلق به دولت، سازمان ها و شرکت های دولتی از جمله شرکت ها و سازمان های مشمول ذکر یا تصریح نام را به بخش های غیر دولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 310501 نزد خزانه داری کل واریز کنند.