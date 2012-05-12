  1. سیاست
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۲۱

مجلس مصوب کرد:

بانک مرکزی موظف به سپرده‌گذاری 5میلیارد دلاری برای تسهیلات بخش خصوصی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه مقرر کردند بانک مرکزی برای افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیر دولتی مبلغ 5 میلیارد در بانک های عامل یا خارجی سپرده گذاری کنند همچنین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مکلف شدند 10 میلیارد دلار خط اعتباری از خارج از کشور جهت تامین مالی بخش خصوصی فراهم نمایند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه بررسی لایحه بودجه جزء (1) و جزء (2) بند 8 لایحه بودجه به تصویب رسید.

بر اساس جزء 1 بند 8 در اجرای بندهای 1 و 3 ماده 28 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیر دولتی مبلغ 5 میلیارد دلار در بانک های عامل و یا بانک های خارجی سپرده گذاری نمایند.
 
همچنین بر اساس این بند وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف شدند حداقل 10 میلیارد دلار خط اعتباری از خارج از کشور جهت تامین مالی سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی فراهم نماید.
 
همچنین براساس جزء 2 بند 8 مقرر شد در اجرای ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکان و حق بهره برداری و یا مدیریت کلیه بنگاههای مشمول گروه یک که تا پایان سال 91 واگذار نشده اند و بنگاههای مشمول گروه 2 و معادن متعلق به دولت، سازمان ها و شرکت های دولتی از جمله شرکت ها و سازمان های مشمول ذکر یا تصریح نام را به بخش های غیر دولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 310501 نزد خزانه داری کل واریز کنند.
