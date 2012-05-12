میزان تولید شیر استان البرز 30 هزار تن افزایش یافت

علیرضا منصور خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص میزان تولید شیر در استان، اظهار داشت: میزان تولید شیر استان البرز طی سال گذشته از 320 هزار تن در سال به 350 هزار تن افزایش یافته است.
وی ادامه داد: حمایت جدی دولت از بخش کشاورزی و دامداران باعث شد که در بخش کشاورزی تثبیت اشتغال و توسعه و امید در تولید کنندگان افزایش پیدا کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز افزود: از دیگر اقدامات در سال گذشته راه اندازی انجمن تولید کنندگان قارچ خوراکی استان البرز و انجمن تولید کنندگان تخم مرغ شناسنامه دار بوده است.
وی گفت: تشکیل اتحادیه تعاونی دامداری استان با نام صنف کارهای کشاورزی استان از دیگر اقدامات است که به منظور واگذاری امور تصدی گری به تشکل های بخش کشاورزی صورت گرفته و از این پس این تشکل ها با ارتباط با دستگاه های اجرایی در جهت دفاع از حقوق تولید کنندگان و تامین مواد اولیه و بازار یابی فروش محصولات خود فعالیت می کنند و همه دستگاه های اجرایی طبق قانون مکلف همکاری با این تشکل ها هستند.
کرج – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت: میزان تولید شیر استان البرز طی سال گذشته از 320 هزار تن در سال به 350 هزار تن افزایش یافته است.
علیرضا منصور خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص میزان تولید شیر در استان، اظهار داشت: میزان تولید شیر استان البرز طی سال گذشته از 320 هزار تن در سال به 350 هزار تن افزایش یافته است.
نظر شما