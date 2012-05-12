میزان تولید شیر استان البرز 30 هزار تن افزایش یافت

علیرضا منصور خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص میزان تولید شیر در استان، اظهار داشت: میزان تولید شیر استان البرز طی سال گذشته از 320 هزار تن در سال به 350 هزار تن افزایش یافته است.



وی ادامه داد: حمایت جدی دولت از بخش کشاورزی و دامداران باعث شد که در بخش کشاورزی تثبیت اشتغال و توسعه و امید در تولید کنندگان افزایش پیدا کند.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز افزود: از دیگر اقدامات در سال گذشته راه اندازی انجمن تولید کنندگان قارچ خوراکی استان البرز و انجمن تولید کنندگان تخم مرغ شناسنامه دار بوده است.



وی گفت: تشکیل اتحادیه تعاونی دامداری استان با نام صنف کارهای کشاورزی استان از دیگر اقدامات است که به منظور واگذاری امور تصدی گری به تشکل های بخش کشاورزی صورت گرفته و از این پس این تشکل ها با ارتباط با دستگاه های اجرایی در جهت دفاع از حقوق تولید کنندگان و تامین مواد اولیه و بازار یابی فروش محصولات خود فعالیت می کنند و همه دستگاه های اجرایی طبق قانون مکلف همکاری با این تشکل ها هستند.

