نگاه پرتغال به "کریستیانو رونالدو"/ فشاری بر بازیکنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، رونالدو در رقابت های این فصل لالیگا عملکرد بسیار خوبی داشته و قهرمانی رئال مادرید تحت تاثیر درخشش این بازیکن بوده است. رونالدو در 87 مسابقه ملی 32 گل به ثمر رسانده و از این حیث در جایگاه سوم برترین گلزنان تاریخ فوتبال پرتغال قرار دارد.

"پائولو بنتو"، سرمربی تیم فوتبال پرتغال، آگاه است که چه وزنی بر روی شانه های رونالدو سنگینی می کند اما مشتاق است که انتظارات از این بازیکن پایین بیاید.

بنتو گفت: مخالف این هستیم که روی بازیکنی فشار باشد. ما نسبت به ارزش ها، استعداد و تعهد رونالدو آگاهیم اما نباید برای حل مشکلات تیم، بر روی رونالدو فشار بیاوریم.

بنتو در خصوص گروه این تیم در رقابت های یورو 2012 که شامل تیم های آلمان، هلند، دانمارک و پرتغال می شود، گفت: گروه بسیار دشواری داریم. تلاش می کنیم تا در بهترین حالت ممکن خود باشیم و به مرحله بعد صعود کنیم.