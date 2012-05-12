منصور ابراهیم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عملکرد تیم ذوب‌آهن در فصل جاری ضمن بیان مطلب فوق گفت: با توجه به اینکه در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا نتوانستیم از عناوین گذشته دفاع کنیم، باید بگویم فصل خوبی را سپری نکردیم که دلایل مختلفی داشت.

وی اضافه کرد: جدایی نفراتی از جمله حدادی‌‎فر، نداشتن هوار ملامحمد و ...، آسیب دیدگی بازیکنانی از جمله حسینی، طالبی، ایگور کاسترو و جذب نشدن بازیکن جدید در نیم فصل باعث شد نتوانیم به اهدافی که داشتیم، دست یابیم. ضمن اینکه در این فصل به خاطر مصدومیت بازیکنان اصلی، به جوانانی بازی دادیم که باید برای آینده آبدیده شوند!

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان با تقدیر از کادر فنی و بازیکنان تیمش که امسال با توجه به تمامی مشکلات توانستند جایگاه نسبتا خوبی را برای این تیم بدست آورند، افزود: واقعا باید خدا را شاکر بود که به همه نفرات تیم خدا قوت گفت زیرا با توجه به همه مشکلاتی که داشتیم، رسیدن به این جایگاه هم اتفاق خوبی برای تیم ما محسوب می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که مشکل اصلی تیم ذوب‌آهن در فصل جاری چه بود؟ تاکید کرد: بزرگترین مشکل ذوب‌آهن، تغییرات مدیریتی بود که باشگاه صورت گرفت که مسائل مالی هم در بطن آن قرار داشت. تفکرات جدید حاکم با آنچه در ابتدای فصل با بازیکنان قرارداد بسته شده بود، همخوانی نداشت و مشکلات زیادی را ایجاد کرد.

ابراهیم‌زاده صحبت‌هایش در این خصوص را اینگونه ادامه داد: اگر مدیریت پیش از آغاز فصل تغییر می‌کرد، یا وضعیت بهتر بود یا بدتر اما این دوگانگی مدیریت به تیم ضربه زد.

وی با اشاره به اینکه قراردادش با ذوب‌آهن به پایان رسیده، در مورد اینکه چقدر احتمال دارد قراردادش را با این تیم تمدید کند، اظهار داشت: من خوشحالم در مدت زمانیکه در ذوب‌آهن بودم، با قدرت کار کردم و توانستم نتایج خوبی را به همراه تیم بدست آورم. مسلما باید زندگی کرد و برای زندگی کردن نیاز به صبر است. من منتظر می‌مانم اگر پیشنهادی شد، آن را بررسی کنم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در مورد پیشنهاد مسئولان مس کرمان تصریح کرد: از سوی باشگاه مس کرمان با من صحبتی نشده است. مسلما در این مقطع هر پیشنهادی که به من شود، آن را بررسی می‌کنم، حال این پیشنهاد از ذوب‌آهن باشد یا هر جای دیگر.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در این مدت اکثر مربیان تیم‌ها صحبت از پایان همکاری با تیم‌های گذشته کرده‌اند، بطور نمونه جلالی، ویسی و ... و مربیان دیگر در حال جابه‌‍جا شدن هستند که من هم روی خط این جابه‌جایی قرار دارم.

ابراهیم‌زاده در پایان در پاسخ به این پرسش که اولویت اصلی شما ذوب‌آهن هست یا نه؟ گفت: همانطور که گفتم منتظر پیشنهادات هستم، ابتدا بگذارید ببینیم پیشنهادی داده می‌شود و پس از آن در مورد آن اظهار نظر کنم.

تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در پایان یازدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با کسب 45 امتیاز در رده ششم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار گرفت.