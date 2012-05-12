منتخبین مجامع جمعیت هلال احمر خراسان شمالی مشخص شدند

حامد سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پایان شمارش آرا در شهرستان بجنورد موسی الرضا ثروتی، ابوطالب شفقت، اعظم السادات افشین فر و علی منصوری منتخبین هیئت اجرایی و ماه پری رحمانی نیز به عنوان بازرس انتخاب شد.

وی افزود: در شهرستان شیروان عباس کاظمی، مهدی آزاد بیگی، فریمان ابراهیم زاده و فاطمه قربانیان به عنوان هیئت اجرایی و احمد کاظمی مقدم نیز به عنوان بازرس انتخاب شد.

سجادی اضافه کرد: در شهرستان اسفراین حسین یعقوبی، سعید عباسی، محمد نوروزی و میثم مهرورز به عنوان اعضای هیئت اجرایی و محمدرضا کاووسیان تیتکانلو به عنوان بازرس مشخص شدند.

این مسئول در ادامه اظهار داشت: در شهرستان مانه و سملقان علیرضا منصوریان، اسماعیل مکرمی، بهمن صفرپور و مریم صابری به عنوان هیئت اجرایی و میثم محمدی نیز به عنوان بازرس انتخاب شدند.

وی گفت: همچنین در شهرستان فاروج عزت خان قیطاقی، سید سلیمان سامانی، برات بهروز و علی فرزانه به عنوان شورای اجرایی ومرضیه نجات نیز برای سمت بازرسی مشخص شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی افزود: در شهرستان جاجرم نیز جواد سجادی جاجرم، سمیرا شریفی مقدم، جلیل فخرانی و حسین اربابی به عنوان شورای اجرایی و معصومه بختو به عنوان بازرس انتخاب شدند.

وی تصریح کرد: سومین دوره انتخابات مجامعه هلال احمر در خراسان شمالی، جمعه 22 اردیبهشت ماه با شرکت 28 هزار و 941 نفر برگزار شد.



