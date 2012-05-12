حماسه رزمندگان فرهنگ عمومی جامعه شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جانبازی پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت سالروز آزادسازی خرمشهر در استانداری افزود: مقاومت ها و رشادت های رزمندگان دوران دفاع مقدس در تاریخ ثبت شده است.



وی اظهار داشت: باید حماسه ها و رشادت های صورت گرفته در سوم خرداد که منجر به فتح خرمشهر قهرمان شده به نسل جوان و آینده ساز جامعه بازگو شود.



مدیرکل اجتماعی استانداری مازندران با اشاره به اینکه جوانمردی، بردباری، گذشت و دلیرمردی رزمندگان در فتح خرمشهر مقدمه فتوحات دیگری در جنگ حق علی باطل بوده است، تصریح کرد: باید این روحیه برای جوانان و آینده سازان جامعه تقویت شود.



جانبازی گفت: باید فرهنگ رشادت و حفظ ارزشهای دفاع مقدس در جامعه به صورت یک فرهنگ عمومی درآید که در صورت تحقق این مهم، جامعه از گزند هر نوع آسیب اجتماعی مصون خواهد ماند.



وی افزود: جوانان جامعه اسلامی با تکیه بر سلاح ایمان توانستند در برابر دشمن بعثی مقابله و خرمشهر را بار دیگر برای ساکنان آن منطقه و مردم همیشه صحنه بازگردانند.



شعبان علی واحدی، مسئول کمیته بازرسی و ارزیابی ستاد گرامیداشت حماسه سوم خرداد با اشاره به فعالیت 60 دستگاه اجرایی استانی و شهرستانی برای برگزاری مراسم بزرگداشت این حماسه بی بدیل افزود: بنا داریم در این ایام از فعالان کمیته های مختلف در برگزاری حماسه بزرگداشت خرمشهر قهرمان تجلیل کنیم.



عین الله فلاح، معاون فرهنگی هنری ارشاد مازندران با اشاره به برگزاری جشنواره تئاتر خیابان در ایام بزرگداشت سوم خرداد در استان، اظهار داشت: عصر شعر خاطره و گردهمایی هنرمندان و تهیه نرم افزار سوم خرداد بخشی از برنامه های شاخص کمیته فرهنگی ستاد سوم خرداد در مازندران است.



سوم خرداد، سالروز فتح و آزادسازی خرمشهر قهرمان پرور است.