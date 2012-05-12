قرآن کریم بهترین راهنمای بشر امروزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید دادوش هاشمی در اختتامیه شانزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشگاه های پیام نور سراسر کشور که در محل سالن انتظار برگزار شد، ضمن تبریک فرا رسیدن میلاد با سعادت دخت نبی اکرم (ص) حضرت فاطمه زهرا (س) و فرزند برومند آن که معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران، گفت: خداوندگار جهان آفرین با این هدف غایی جهان هستی را خلق کرد که انسانها راه درست زندگی کردن را در این دنیا لمس نمایند و آخرت خود را با اعمال نیکی که در این دنیا انجام می دهند بسازند.

استاندار کرمانشاه با بیان این سئوال که چرا غرب و جامعه غرب با این همه کج رویها و بی بندوباریها و لی هنوز احساس قوی بودن و هیمنه می کند، افزود: چون که هدف اصلی و غایی نگاه غربی به زندگی انسانها در این دنیا منتهی می شود، لذا نگاه غرب نگاهی مادیگرایانه است در حالی که اسلام با منبع غنی ای که در دست دارد که همانا قرآن کتاب اسمانی است می تواند با مراجعه صحیح و آموزنده از آن راه معنویات را در پیش گیرد و اخلاق محمدی که ناب ترین اخلاق بشریت محسوب می شود را در سرلوحه کار خود قرار دهد.

هاشمی کتاب رسول خدا (ص)را کتاب کامل دین خدا عنوان کرد و گفت:بشریت با این همه دغدغه فکری و متعدد خود اگر به تفسیر های کلام خدا گوش فرا دهد و اعمال خود را با آن تفاسیر ارزشمند تطبیق دهد قطعا و بدون شک با هیچ انحرافی روبرو نخواهد شد و همیشه راه راست که بهترین راه بشریت است را در پیش خواهد گرفت.

استاندار کرمانشاه در ادامه تمامی قصورها و کوتاهی های بشریت را عدم درک صحیح آیات الهی دانست و اضافه کرد:رجوع به قرآن در درجه اول معنای زندگی هدفمند را به انسان می آموزد و زندگی کردن را با ارزش جلوه می دهد در حالی که عدم رجوع؛ انسانها را به زوالی می کشاند که انتهای آن نابودی جسم است.

وی افزود: خوشبختانه به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، متخصصین اهل فن جامعه اسلامی ایران با ترجمه ها و تفاسیر ارزشمند خودشان توانسته اند رجوع تمامی افراد را به منبع عالی بشریت که همانا قرآن کتاب خد است را تسهیل و ساده تر نمایند.

هاشمی همچنین اعلام داشت: به یقین خواهم گفت که جوامعی که راه صحیح خود را از قرآن خدا یاد می گیرند قطعا جامعه ای با بصیرت و جامعه ای سالم بدنبال خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به منتخبین جامعه قرآنی، استان کرمانشاه استانی است که هشت سال جنگ تحمیلی را باتحمل سختیها و مشقتها گذرانده است حال این نتیجه بدست خواهد آمد که این اخلاق مردمان باسخاوت آن بود که رنجها کشیدند و در راه مملکت خویش به دفاع برخاستند پس این همان الگو برداری از سیره و سنت ائمه اطهار و مولای زمان خویش است که سختیها را تحمل کردند.

استاندار در ادامه به حسن قرار گرفتن استان کرمانشاه در مسر زائرین عتبات عالیات اشاره و گفت: استان کرمانشاه با این همه اجحاف رژیم بعث ولیکن الان با دولت وقت عراق مرودات خود را ادامه و قریب به 50درصد از صادرات کشور عراق را تامین می کند.