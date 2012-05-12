بیش از 6 هزار خودرو در قم معاینه فنی شدند

داوود اسفیجانیان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در قم سه مرکز معاینه فنی تحت نظارت سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم فعالیت می کند که این مراکز در بلوار شهید خداکرم جنب ترمینال، جاده قدیم قم - کاشان و همچنین مرکز معاینه فنی قدس در جاده اراک را شامل می شود.



وی گفت: در فروردین ماه تعداد معاینه خودروهای فنی یک گانه سوز در مرکز معاینه فنی ترمینال شامل 696 مورد، خودروهای 2 گانه سوز 513 مورد، موتورسیکلت 14 مورد، خودروهای سنگین شهری یک مورد و تعداد برچسب CNG نیز 623 مورد بوده است.



مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم بیان کرد: در مرکز معاینه فنی جمکران نیز تعداد معاینه خودروهای فنی یک گانه سوز 995 مورد، خودروهای 2 گانه سوز 708 مورد، موتورسیکلت 2 عدد و تعداد برچسب CNGصادره 742 مورد بوده است.



وی گفت: همچنین در فروردین ماه در مرکز معاینه قدس در جاده اراک 747 مورد معاینه فنی خودروهای یک گانه سوز، 580 مورد معاینه فنی خودروهای 2 گانه سوز، هشت مورد موتورسیکلت و 593 مورد برچسب CNG انجام گرفته است.



اسفیجانیان در پایان اهداف ایجاد این مراکز را کاهش آلودگی هوا، تعدیل در مصرف سوخت، بهبود کیفیت محصولات تولیدی شرکت های خودروساز و افزایش ایمنی خودروها عنوان کرد.