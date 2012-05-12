ادارات در برپایی جشنواره صدمین سفر استانی رئیس جمهور با تمام قوا شرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین باقرنژاد پیش از ظهر شنبه در جلسه بررسی مصوبات سفر ریاست جمهوری به این منطقه افزود: سفرهای استانی در نوع خود یکی از بی نظیرترین حرکت دولتها پس از انقلاب اسلامی است.

وی عنوان کرد: سفر ریاست جمهوری به شهرها و روستاهای محروم و دیدار چهره به چهره با مردم و تصویب هزاران مصوبه در راستای پیشرفت کشور بوده و باید خدمات دولتهای نهم و دهم با ارائه تصویر روشن برای مردم بیان شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان ری همچنین با تأکید بر لزوم ارسال دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری جشنواره صدمین سفر استانی رئیس جمهور به ادارات با بیان محورهای جلسه پیرامون کم و کیف عناوین برنامه و جشنواره مد نظر، بر بهره گرفتن از فرصت موجود تأکید کرد.

وی از تمامی ادارات و دستگاههای دولتی خواست با ظرفیت و توان کامل در برگزاری برنامه های مدنظر مشارکت داشته باشند و بعد از برپایی نمایشگاه و جشنواره کلیه اقدامات توسط فرمانداری شهرستان در قالب کتابچه تدوین و نشر شود.

فرماندار شهرستان ری همچنین ضمن تقدیر و تشکر از حضور حداکثری مردم شهرستان ری در خلق حماسه دیگر در مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، این حضور پرشور را به حاضران و مردم شهرستان ری تبریک گفت.

سرپرست معاونت عمرانی و رئیس کمیته هماهنگی برگزاری یکصدمین سفر استانی رئیس جمهور در شهرستان ری نیز در این جلسه گفت: جشنواره و نمایشگاهی با هدف تبیین، تشریح و عرضه دستاوردهای مهم سفرهای استانی در راستای یکپارچه سازی و ماندگاری جلوه های ویژه خدمت و فعالیت مربوط به سفرهای استانی برگزار خواهد شد.

همچنین در این جلسه حمید عبدلی رئیس اداره بازرسی به عنوان دبیر کمیته معرفی شد.

تشکیل پنج کارگروه برای برپایی جشنواره صدمین سفر استانی رئیس جمهور

گفتنی است کارگروه آب، محیط زیست و کشاورزی با مشارکت ادارات جهاد کشاورزی، محیط زیست، آبفای شهری، آبفای روستایی، امور آب با محوریت مدیریت جهاد کشاورزی، کارگروه فرهنگی مذهبی و گردشگری با مشارکت ادارات اوقاف، بنیاد شهید، آموزش و پرورش نواحی چهارگانه، میراث فرهنگی، ارشاد، امور مساجد و دفتر ائمه جمعه در بحث مصلی سازی، پست، مراکز دانشگاهی با محوریت مدیریت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و کارگروه بهداشت با مشارکت شبکه بهداشت و درمان، اورژانس، اداره بهزیستی و مراکز بیمارستانی سطح شهرستان با محوریت مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری برای انجام به موقع اقدامات تشکیل شدند.

از دیگر کارگروههای تشکیل شده می توان به کارگروه راه، عمران شهری و روستایی با حضور شهرداریهای سطح شهرستان، دستگاههای خدمات رسان زیربنایی شامل برق، گاز و مخابرات، بنیاد مسکن، مسکن و شهرسازی، راه و ترابری با محوریت مدیریت اداره راه و شهرسازی و کارگروه صنعت معدن و امور مالیاتی با حضور ادارات صنعت، معدن و تجارت، امور مالیاتی شهرستان ری اشاره کرد.