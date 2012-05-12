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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۲۰

تورنمنت فوتسال چهارجانبه چین/

صدرنشینی تیم ملی ایران در پایان روز نخست/ رومانی و ژاپن مساوی کردند

صدرنشینی تیم ملی ایران در پایان روز نخست/ رومانی و ژاپن مساوی کردند

ملی پوشان فوتسال کشورمان در پایان روز نخست از چهارمین دوره مسابقات فوتسال بین المللی چین صدرجدول رده بندی این رقابت‌ها را از آن خود کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت فوتسال چهارجانبه چین از عصر جمعه با برگزاری دو بازی آغاز شد که طی آن تیم ملی فوتسال کشورمان از سد چین، میزبان مسابقات به برتری رسید و جدال تیم‌های ژاپن و رومانی نیز به نتیجه تساوی انجامید.

- نتایج دیدارهای روز نخست از تورنمنت چهارجانبه فوتسال چین که در سالن "ژه ژیانگ دراگون اسپورت سنتر" هانگژو برگزار شد، به شرح زیر است:
* ایران 3 - چین یک
* رومانی 3 - ژاپن 3

جدول رده بندی این مسابقات در پایان روز نخست به شرح زیر است:
1- ایران 3 امتیاز، 2- رومانی یک امتیاز، 3- ژاپن یک امتیاز، 4- چین بدون امتیاز

این مسابقات طی امروز و فردا طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
شنبه - 23/2/91
* رومانی - چین، ساعت 15:30 به وقت تهران
* ایران - ژاپن، ساعت 17:30 به وقت تهران

یکشنبه - 24/2/91
* ایران - رومانی، ساعت 15:30 به وقت تهران
* چین - ژاپن، ساعت 17:30 به وقت تهران

کد مطلب 1600089

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