ابر قورباغه در ارسباران توکیو را نجات می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، این میکرو تئاتر برگرفته از داستانی به همین نام اثر هاروکی موراکامی با ترجمه فرناز حائری است.

"ابر قورباغه توکیو را نجات می دهد" با کارگردانی ساسان پیروز روی صحنه خواهد رفت و نقش خوان های آن عبارتند از محمد حسن معجونی، سعید چنگیزیان، رضا بهبودی، اشکان جنابی، سمانه وفایی.

مشاور بخش عروسکی همچنین طراحی و ساخت عروسک میکرو تئاتر " ابر قورباغه…." را سلما محسنی اردهالی بر عهده داشته است و تصویر سازی و طراحی پوستر این میکروتئاتر بر عهده ی نگین احتسابیان بوده است.

موسیقی و طراحی صدای "ابر قورباغه…." کار آنکیدو دارش است. همچنین مشاورکارگردان و طراح نور این میکروتئاتر محمد حسن معجونی است. در میکرو تئاتر" ابر قورباغه توکیو را نجات می دهد" سمانه وفایی علاوه بر نقش خوانی، به عنوان دستیار کارگردان و مدیر اجرا با ساسان پیروز همکاری می‌کند.

پروژه "میکروتئاتر" در سال ۹۱ با عنوان " شهر فرنگ" آغاز به کار می کند و علاوه بر داستان های ایرانی، داستان های ترجمه شده را نیز در بر خواهد گرفت. این پروژه از پاییز سال ۹۰ با همکاری باشگاه کتاب فرهنگ سرای ارسباران شروع شد و شامل مجموعه نمایش هایی است که به وسیله ی ماکت شکل می گیرند و هر ماه به معرفی یک داستان معاصر می پردازند.

میکرو تئاتر"ابر قورباغه توکیو را نجات می دهد" سه شنبه 26 اردیبهشت ساعت ۱۷:۳۰ روی صحنه می رود.

تغییر تاریخ اجرای نمایش "مثل سگ" در جشنواره تئاتر دانشگاهی

نمایش"مثل سگ" به کارگردانی محمد حسن معجونی دوشنبه ۲۵ اردیبهشت در پانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران روی صحنه می رود. پیش از این قرار بود نمایش "مثل سگ" امروز شنبه ۲۳ اردیبهشت اجرا داشته باشد که با تغییراتی در برنامه ی جشنواره، اجرای آن به روز دوشنبه موکول شد.

این نمایش در بخش اساتید جشنواره تئاتر دانشگاهی روی صحنه می رود. در نمایش"مثل سگ" بازیگرانی چون امیر رجبی، مازیار سیدی، هوتن شکیبا، میلاد شجره، شکیب شجره، امیر حسین طاهری، حسام محمودی فرید، به ایفای نقش می پردازند.

در این نمایش محمد حسن معجونی علاوه بر کارگردانی با همکاری ویشکا آسایش طراحی صحنه را انجام داده است و طراحی لباس نیز بر عهده ویشکا آسایش بوده است.

نمایش"مثل سگ" 25 اردیبهشت دو اجرا در ساعت های ۱۶:۳۰ و ۱۹ در تالار مولوی خواهد داشت.



