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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۱۳

حلیمی به مهر خبر داد:

نتایج شرکت دانش آموزان البرزی در مسابقات هنرستانهای کشور اعلام شد

نتایج شرکت دانش آموزان البرزی در مسابقات هنرستانهای کشور اعلام شد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: نتایج شرکت دانش آموزان البرزی در یازدهمین دوره مسابقات علمی عملی هنرستانهای سراسر کشور اعلام شد.

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص یازدهمین دوره مسابقات علمی عملی هنرستانهای سراسر کشور افزود: این مسابقات با حضور دانش آموزانی از استانهای مختلف کشور در اصفهان برگزار شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز ادامه داد: خراسان رضوی، اصفهان و شهر تهران به ترتیب رتبه های اول تاسوم تیمی یازدهمین دوره مسابقات علمی عملی هنرستان های سراسر کشور راکسب کرده اند.

این مسئول گفت: دانش آموزان البرزی نیز یازدهمین دوره مسابقات علمی عملی هنرستانهای سراسر کشور شرکت داشتند و موفق به کسب رتبه هایی در این دوره از مسابقات شدند.

حلیمی افزود: در این دوره از مسابقات علمی عملی هنرستانهای سراسر کشور، علی داره از استان البرز در بخش صنایع فلزی به رتبه دوم دست یافته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز ادامه داد: معصومه کاظمی شاد نیز از این استان در بخش نقشه کشی معماری توانست رتبه سوم را کسب کند. 

کد مطلب 1600099

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