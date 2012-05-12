نتایج شرکت دانش آموزان البرزی در مسابقات هنرستانهای کشور اعلام شد

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص یازدهمین دوره مسابقات علمی عملی هنرستانهای سراسر کشور افزود: این مسابقات با حضور دانش آموزانی از استانهای مختلف کشور در اصفهان برگزار شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز ادامه داد: خراسان رضوی، اصفهان و شهر تهران به ترتیب رتبه های اول تاسوم تیمی یازدهمین دوره مسابقات علمی عملی هنرستان های سراسر کشور راکسب کرده اند.

این مسئول گفت: دانش آموزان البرزی نیز یازدهمین دوره مسابقات علمی عملی هنرستانهای سراسر کشور شرکت داشتند و موفق به کسب رتبه هایی در این دوره از مسابقات شدند.

حلیمی افزود: در این دوره از مسابقات علمی عملی هنرستانهای سراسر کشور، علی داره از استان البرز در بخش صنایع فلزی به رتبه دوم دست یافته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز ادامه داد: معصومه کاظمی شاد نیز از این استان در بخش نقشه کشی معماری توانست رتبه سوم را کسب کند.