مرد 65 ساله همسر سابقش را کشت

به گزارش خبرنگار مهر، 21 اردیبهشت امسال وقوع یک جنایت در خیابان شیخ محمدی به ماموران کلانتری 115 رازی اطلاع داده شد.

در ادامه ماموران تجسس کلانتری به تحقیق از پسر مقتول پرداختند که او در اظهارات خود گفت : در حال بازگشت به خانه بودم که دیدم همسر سابق مادرم به نام محمدصادق 65 ساله با حالتی مضطرب و با عجله از خانه ما خارج شد .به رفتار او مشکوک شده و پس از ورود به خانه و وارد شدن به داخل اتاق ، متوجه شدم مادرم به قتل رسیده و محمدصادق به همین علت با آن همه عجله و ترس در حال خارج شدن از خانه بود.

با توجه به شناسایی محمدضادق ، ماموران با شناسایی محل سکونت و محل های تردد متهم ، این محل ها را تحت مراقبت های خود قرار داده و همان موفق به دستگیری او شدند .

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور روشن ، بازپرس شعبه سوم ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران ، پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با انتقال متهم به اداره دهم و آغاز تحقیقات ، وی صراحتا به ارتکاب جنایت اعتراف و در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : حدود 7 سال پیش من با مقتول آشنا شده و به پیشنهاد من ، با یکدیگر ازدواج کردیم . در چند سال اول هیچ مشکل خاصی بین من و مقتول وجود نداشت تا اینکه پس از گذشت مدتی ، مریم متوجه شد که من علاوه بر وی ، دارای همسر دائم و فرزند هستم . از آن زمان به بعد بود که اختلافات من و مریم آغاز شد و این اختلافات به قدری شدت پیدا کرد که مجبور شدیم از هم جدا شویم .

وی در خصوص انگیزه خود در ارتکاب جنایت به کارآگاهان گفت : زمانی که اختلافات من و مریم آغاز شد ، وی به بهانه های مختلف از من پول می گرفت و تهدید می کرد که موضوع ازدواجمان را به خانواده ام خواهد گرفت . در طی این مدت و به بهانه های مختلف ، مبالغ بسیار زیادی پول به مریم پرداخت کرده بودم . حتی یک هفته قبل از جنایت نیز در حدود 5 میلیون تومان برای او طلا خریداری کرده بودم تا شاید او را قدری آرام کنم اما او هر بار و پس از گذشت تنها چند روز همان رفتار قبل خودش را آغاز می کرد تا اینکه در روز حادثه و در حالیکه برایش مقداری میوه خریده بودم ، برای طرح این موضوع که دیگر به علت مشکلات مالی امکان پرداخت پول به وی را ندارم به خانه اش رفتم. پس از شنیدن حرف هایم ، مرا به خیانت متهم کرد و بار دیگر درگیری ما دو نفر آغاز شد .

در یک لحظه متوجه نشدم که چگونه با وسیله چوبی که بر روی میز بود ، ضربه ای را به پشت سرش وارد کردم . پس از زمین افتادن مریم ، بلافاصله به داخل آشپزخانه آمده و بعد از برداشتن چاقو ، چندین ضربه به او زده و چاقو را نیز در داخل آشپزخانه رها کردم . با وجود ضربات چاقو ، سیم جارو برقی را به دور گردن مریم انداخته و آنقدر فشار دادم تا مطمئن شدم که او دیگر نفس نمی کشد.

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده - معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اعلام این خبر گفت : با اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت ، قرار بازداشت موقت برای متهم صادر و به دستور بازپرس ، برای انجام تحقیقات تکمیلی و بازسازی صحنه جنایت در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است .

