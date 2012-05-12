به گزارش خبرنگارمهر، سردار سیدمحمد باقرزاده رئیس ستاد بزرگداشت سی‌امین سالگرد آزادسازی خرمشهر، امروز در نشست خبری ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا سلام‌الله علیها و بزرگداشت مقام زن، گفت: امروز مصادف است با دومین مرحله عملیات «الی بیت‌المقدس» ؛ این عملیات ویژگی‌های مختلفی داشته اما کوبندگی، برق‌آسا بودن و سرعت عمل رزمندگان از مهمترین ویژگی‌های این عملیات بوده که همه محاسبات بعثی‌ها را به هم ریخت.

وی در ادامه افزود: سرعت عمل رزمندگان و کوبندگی باعث شد که میل به جنگجویی در سطح قوای صدامی کاهش پیدا کند و 19 هزار نفر از بعثی‌ها در این عملیات اسیر شدند که اسناد و خاطرات آن زمان گواه این قضیه است.



باقرزاده خاطرنشان کرد: مردم عراق هم ادعای قوای ارتش صدام مبنی بر اینکه ما عقب‌نشینی تاکتیکی کردیم را مورد استهزا و تمسخر قرار دادند و قبول ندارند که این یک عقب‌نشینی تاکتیکی بود.



وی افزود: فشارهای وارده به ارتش صدام باعث شده بود که زندانی‌های اردنی که محکوم به اعمال شاقه بودند را از زندان آزاد کنند و به اجبار کنار نیروهای ارتش صدام قرار دهند؛ برابر اسناد موجود نیروهای ارتش صدام هنگام عقب‌نشینی خیلی خوشحال بودند و همه می‌گفتند که جنگ تمام شده است اما هنگامی که به مرزهای بین‌المللی رسیدند، به آنها دستور پدافند داده شد و باعث شد که از این موضوع بسیاتر آزرده و ناراحت شوند.



باقرزاده خاطرنشان کرد: در این عملیات به قدری تلفات و زخمی‌ها در ارتش صدام زیاد بوده که دانش‌آموزهای شهرهای بصره و زبیر برای امدادرسانی به مجروحان، بسیج می‌شوند و پزشکانی از اردن و مصر به عراق اعزام می‌شوند.

وی در ادامه با اشاره به ویژه بر نامه های سوم خرداد افزود: برنامه های هنری، تبلیغی، ادبیاتی، پژوهشی و همچنین برنامه ویژه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس از جمله برنامه های سی امین سالگرد آزادسازی خرمشهر است.

باقرزاده خاطرنشان کرد: ارتش، سپاه، بسیج، بنیاد شهید، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، صدا و سیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات، وزارت کشور و وزارت دفاع، سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران و سازمان تبلیغات اسلامی مهمترین نهادهایی هستند که در مجموع 190 برنامه ویژه را برای سوم خرداد تدارک دیده اند.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در خصوص برنامه های بنیاد برای سوم خرداد، گفت: بنیاد در حوزه ادبیات و انتشارات از 55 عنوان کتاب در بخش های مختلف پژوهشی، داستانی، شعر و مقاله و زندگینامه رونمایی خواهد کرد.

وی همچنین افتتاح کتابخانه دفاع مقدس در دانشگاه فیروزکوه و تولید 6 فیلم مستند از آرشیو بنیاد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس را از دیگر برنامه های این بنیاد به مناسبت سی امین سالگرد آزادسازی خرمشهر عنوان کرد.

باقرزاده همچنین در حوزه پژوهش های علوم دفاع مقدس برگزاری همایش جغرافیایی دفاع مقدس در سالن همایش وزارت علوم و افتتاحیه برج نور تپه کلک چال را از دیگر برنامه های سی امین سالگرد آزادسازی خرمشهر خواند.

رئیس ستاد سی امین سالگرد آزاد سازی خرمشهر در ادامه با اشاره به مهمترین برنامه ویژه بنیاد در سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: کمیته جستجوی مفقودین تعداد قابل توجهی شهید را در معرض فاو و مجنون کشف کرده است که این شهدا قرار است در 14 خردادماه همزمان با برگزاری مراسم سالگرد رحلت امام خمینی به تهران و مرقد امام (ره) منتقل شوند.

وی با اشاره به اینکه تا به حال 82 شهید در عملیات جستجوی مفقودین کشف شده است، گفت: این عملیات کماکان ادامه دارد و امیدواریم تعداد این شهدا به بیش از این تعداد برسد.

باقرزاده خاطر نشان کرد: این شهدای عزیز در قالب برنامه ای تحت عنوان فرزندان روح الله در آغوش روح الله سوم خرداد را در خرمشهر حاضر خواهند بود و بعد از آن با عبور از اهواز، اندیمشک، دزفول، پلدختر، خرم آباد، بروجرد، اراک، خمین، محلات، دلیجان، کاشان، قم، در روز 13 خرداد وارد تهران می شوند تا در ویژه برنامه 14 خرداد در مرقد امام بر روی دستان ملت شهید پرور تشییع شوند.