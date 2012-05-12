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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۵۷

سالارکیا در گفتگو با مهر:

وزیر کار عراق از ظرفیت‌های مجتمع امام علی (ع) کمیته امداد البرز بازدید کرد

وزیر کار عراق از ظرفیت‌های مجتمع امام علی (ع) کمیته امداد البرز بازدید کرد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد استان البرز گفت: وزیر کار کشور عراق از ظرفیتهای مجتمع فرهنگی تربیتی امام علی (ع) این نهاد بازدید کرد

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازدید وزیر کار کشور عراق از مجتمع فرهنگی تربیتی امام علی (ع) کمیته امداد البرز افزود: نصار الربیعی و هیئت همراه از بخشهای مختلف این مجتمع بازدید کردند.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز ادامه داد: این بازدید در راستای آشنایی با توانمندی های و پتانسیلهای مجتمع فرهنگی تربیتی امام علی (ع) کمیته امداد البرز صورت گرفته است.

این مسئول گفت: طی این امر، بخشهای مختلف مجتمع یادشده از جمله محوطه اسکان دانش آموزان، سالن آمفی تاتر و بهداری مورد بازدید قرار گرفته است.

سالارکیا ادامه داد: به دنبال انجام بازدید یادشده توسط هیئت عراقی یاشده، فعالیتهای فرهنگی کمیته امداد استان البرز به این هیئت معرفی شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز افزود: در استان البرز دو مجتمع فرهنگی تربیتی کشوری وجود دارد که طی سال، پذیرای بیش از سه هزار دانش آموز از سراسر کشور و دانش آموزان مهمان از کشور لبنان هستند.

وی گفت: در این مجتمعها فعالیتهای مربوطه فرهنگی انجام می شود و بخشهای ذیربط در این راستا با کمیته امداد البرز تعامل و همکاری دارند.

کد مطلب 1600107

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