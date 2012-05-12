علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازدید وزیر کار کشور عراق از مجتمع فرهنگی تربیتی امام علی (ع) کمیته امداد البرز افزود: نصار الربیعی و هیئت همراه از بخشهای مختلف این مجتمع بازدید کردند.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز ادامه داد: این بازدید در راستای آشنایی با توانمندی های و پتانسیلهای مجتمع فرهنگی تربیتی امام علی (ع) کمیته امداد البرز صورت گرفته است.

این مسئول گفت: طی این امر، بخشهای مختلف مجتمع یادشده از جمله محوطه اسکان دانش آموزان، سالن آمفی تاتر و بهداری مورد بازدید قرار گرفته است.

سالارکیا ادامه داد: به دنبال انجام بازدید یادشده توسط هیئت عراقی یاشده، فعالیتهای فرهنگی کمیته امداد استان البرز به این هیئت معرفی شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز افزود: در استان البرز دو مجتمع فرهنگی تربیتی کشوری وجود دارد که طی سال، پذیرای بیش از سه هزار دانش آموز از سراسر کشور و دانش آموزان مهمان از کشور لبنان هستند.

وی گفت: در این مجتمعها فعالیتهای مربوطه فرهنگی انجام می شود و بخشهای ذیربط در این راستا با کمیته امداد البرز تعامل و همکاری دارند.