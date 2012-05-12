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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۴۵

رستمی خبر داد:

راهیابی تیم طناب کشی جوادآباد ورامین به مسابقات کشوری

راهیابی تیم طناب کشی جوادآباد ورامین به مسابقات کشوری

ورامین – خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان بخش جوادآباد شهرستان ورامین از راهیابی تیم طناب کشی این منطقه به مسابقات کشوری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن رستمی ظهر شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تیم طناب کشی روستایی و عشایری جوادآباد در بخش آقایان توانست با کسب عنوان نخست رقابتهای قهرمانی استان تهران، جواز حضور در مسابقات کشوری را کسب کند.

وی افزود: رقابتها به میزبانی بوستان از توابع شهرستان اسلامشهر برگزار شد و در نهایت تیم جوادآباد با برتری مقابل پیشوا توانست بر سکوی قهرمانی تکیه زند.

این مسئول بیان کرد: این تیم با برتری در مرحله نیمه نهایی مقابل تیم میزبان به فینال راه یافت که در نهایت منجر به این مهم شد.

وی افزود: رقابتهای قهرمانی کشور قرار است تیرماه سال جاری پیگیری شود.

رستمی گفت: در مسابقات طناب کشی قهرمانی بانوان استان تهران که به میزبانی بخش جوادآباد برپا شد تیم ورامین روی سکوی اول ایستاد و عنوان نایب قهرمانی به جوادآباد رسید.

وی اضافه کرد: چهار تیم پیشوا، بوستان، ورامین و جوادآباد در مرحله نیمه نهایی رودرروی یکدیگر قرار گرفتند که در نهایت بعد از ورامین و جوادآباد تیمهای پیشوا و بوستان عنوانهای بعدی را به خود اختصاص دادند.

رئیس اداره ورزش و جوانان بخش جوادآباد یادآور شد: تیمها با هشت بازیکن اصلی و یک ذخیره مقابل یکدیگر صف آرایی کردند که در قسمت آقایان 600 کیلو در مجموع تیمی و در بخش بانوان 560 کیلوگرم حد نصاب در نظر گرفته شده برای مقابله با حریفان بود.

کد مطلب 1600111

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