راهیابی تیم طناب کشی جوادآباد ورامین به مسابقات کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن رستمی ظهر شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تیم طناب کشی روستایی و عشایری جوادآباد در بخش آقایان توانست با کسب عنوان نخست رقابتهای قهرمانی استان تهران، جواز حضور در مسابقات کشوری را کسب کند.

وی افزود: رقابتها به میزبانی بوستان از توابع شهرستان اسلامشهر برگزار شد و در نهایت تیم جوادآباد با برتری مقابل پیشوا توانست بر سکوی قهرمانی تکیه زند.

این مسئول بیان کرد: این تیم با برتری در مرحله نیمه نهایی مقابل تیم میزبان به فینال راه یافت که در نهایت منجر به این مهم شد.

وی افزود: رقابتهای قهرمانی کشور قرار است تیرماه سال جاری پیگیری شود.

رستمی گفت: در مسابقات طناب کشی قهرمانی بانوان استان تهران که به میزبانی بخش جوادآباد برپا شد تیم ورامین روی سکوی اول ایستاد و عنوان نایب قهرمانی به جوادآباد رسید.

وی اضافه کرد: چهار تیم پیشوا، بوستان، ورامین و جوادآباد در مرحله نیمه نهایی رودرروی یکدیگر قرار گرفتند که در نهایت بعد از ورامین و جوادآباد تیمهای پیشوا و بوستان عنوانهای بعدی را به خود اختصاص دادند.

رئیس اداره ورزش و جوانان بخش جوادآباد یادآور شد: تیمها با هشت بازیکن اصلی و یک ذخیره مقابل یکدیگر صف آرایی کردند که در قسمت آقایان 600 کیلو در مجموع تیمی و در بخش بانوان 560 کیلوگرم حد نصاب در نظر گرفته شده برای مقابله با حریفان بود.