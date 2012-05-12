حسن عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه های مختلف و آموزش فنی و حرفه ای در سال جاری، اظهار داشت: اداره کل فنی و حرفه ای استان البرز با جدیت آموزش در پادگان، زندان، روستاها دیگر بخش ها و مراکز را دنبال می کند.

وی ادامه داد: آموزش های مهارت محور در زندان های استان در سه خوشه خدمات، کشاورزی و صنعت توسط مربیان کارآمد این اداره کل ارائه می شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز گفت: آموزش در پادگان ها شامل مجموعه آموزش های مهارتی است که به افراد در حین انجام خدمت سربازی ارائه می شود تا بتوانند شرایط احراز اولیه اشتغال را پس از دوران خدمت کسب کنند.

وی افزود: این آموزش ها در سه حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی به سربازان ارائه می شود که پس از پایان دوره و انجام آزمون گواهینامه مهارت به آنها اعطا می شود.

عزیزی با اشاره به اینکه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز شهرستان های کرج، ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان را تحت پوشش قرار می دهد، اضافه کرد: آموزش در روستاها به آن بخش از آموزش هایی که در روستاها زیر نظر یکی از مراکز آموزشی به صورت موقت برای یک یا چند دوره جهت پوشش نیاز آموزشی روستاییان اجرا می شود.

وی ادامه داد: آموزش های بخش روستایی گفته می شود که در پایان دوره آموزشی پس از قبولی در آزمون مربوطه موفق به اخذ گواهینامه مهارتی می شوند.