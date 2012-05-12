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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۳۰

نوروزی با مهر عنوان کرد:

ایجاد نخستین پایگاه امداد و نجات دریایی در فریدونکنار

ایجاد نخستین پایگاه امداد و نجات دریایی در فریدونکنار

فریدونکنار - خبرگزاری مهر: رئیس هلال‌احمر فریدونکنار از استقرار نخستین پایگاه امداد و نجات دریایی در بندر فریدونکنار خبر داد.

علی‌اکبر نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای موفق پایلوت راهنمایی مسافران تابستان، استقرار و کمک‌ رسانی پایگاههای امداد و نجات جاده‌ای در محور فریدونکنار به بابلسر و فریدونکنار به آمل، اجرای طرح همای رحمت، برگزاری مانورهای آمادگی جسمانی و امدادی و راه‌ اندازی سامانه پیامکی  از مهمترین فعالیت های جمعیت هلال احمر فریدونکنار است.

وی از انتخابات شورای اجرایی هلال احمر این شهرستان خبر داد و افزود: در سومین دوره انتخابات شورای اجرایی و بازرسی جمعیت شهرستان ،16 نفر از متعهدین این شهرستان در این حوزه انتخاباتی برای شورای اجرایی و دو نفر برای بازرسی نامزد شدند.
 
نوروزی اظهار داشت: اعضای جوان، داوطلبان و امدادگران جمعیت هلال احمر فریدونکنار پای صندوق‌های اخذ رأی انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر با هدف نهادینه کردن مشارکت اعضا و خیرین در این مؤسسه خیریه و نهاد مردمی غیردولتی و حضور برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری جمعیت حاضر شدند و اعضای هیات شورای اجرایی و بازرسین را انتخاب کردند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان فریدونکنار افزود: جشن ارتقای درجه امدادگران شهرستان نیز با حضور مردم که پشتوانه خدمات بشر دوستانه هلال احمر هستند برگزار شد.

کد مطلب 1600124

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