به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین جشنواره تئاتر دانشکده هنر و معماری هر روز از ساعت 10 تا 12 کارگاه آموزشی تئاتر برگزار ‌می‌شود. شنبه 23 اردیبهشت ماه کارگاه آموزشی فضا و زمان با حضور آرش دادگرٰ یکشنبه 24 اردیبهشت کارگاه بازیگری تفاوت نسل ها با حضور محمد اسکندری، دوشنبه25، سه شنبه26، و چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه کارگاه آموزشی حرکت با حضور حامد نصرآبادیان برگزار می شود.

همچنین پنجشنبه 25 اردیبهشت ماه سمینار تئاتر مدرن با حضور داریوش مودبیان و شنبه 30 اردیبهشت کارگاه هنر جدید با حضور امیر سرافرازیان در خانه کوچک نمایش برگزار می‌شود. از امروز نیز اجرای نمایش‌ها در دو نوبت 16 و 18 در خانه کوچک نمایش آغاز می شود.

نمایش‌هایی که در نخستین جشنواره تئاتر دانشکده هنر و معماری روی صحنه می روند عبارتند از: شنبه 23 اردیبهشت نمایش"ادیپوس در تبای" نویسنده احسان ناجی، کارگردان منیژه محامدی و جواد نمکی، یکشنبه 24 اردیبهشت نمایش"نقاب" نوشته حسین ابراهیمی به کارگردانی احسان ناجی، دوشنبه 25 اردیبهشت نمایش"دوست داشتن کار سختی نیست" نوشته زهرا فرجی و کارگردانی آیلا کریمی، سه شنبه 26 اردیبهشت نمایش"واحد شماره 113 " نویسنده ساغر خواجه امیری به کارگردانی یوسف حاجی لویی.

چهارشنبه 27 اردیبهشت نمایش"ادیپ" نوشته سوفوکل به کارگرداین سپیده صباغ، پنجشنبه 28 اردیبهشت نمایش"دشمن مردم" به نویسندگی و کارگردانی حامد نصرآبادیان، جمعه 29 اردیبهشت نمایش" مردی که جهان را فروخت" به نویسندگی و کارگردانی سید سعید هاشم زاده و شنبه 30 اردیبهشت نمایش"ما فقط 5 دقیقه وقت داشتیم" به کارگردانی مسعود موسوی روی صحنه می رود.

کتایون فیض مرندی، منیژه محامدی، امیر کاووس بالازاده وعلیرضا دریابیگی هیئت داوران نخستین جشنواره هنر و معماری را تشکیل می‌دهند که در اجرای دوم نمایشها را داوری می کنند.

یکشنبه 31 اردیبهشت ماه مراسم اختتامیه و بزرگداشت امیردژاکام از ساعت 17 تا 19 در سالن 107 دانشکده هنر و معماری برگزار می‌شود.