رضایت از شرایط فعلی ورزش مازندران/ تاکید بر برنامه محوری

به گزارش خبرنگار مهر، ‌محمد دامادی ‌پیش از ظهر شنبه در دیدار با مدیرکل ورزش و جوانان مازندران اظهار داشت: توقع ما از مدیران دستگاههای دولتی باید بر اساس امکانات موجود باشد که با توجه به شرایط موجود، ورزش مازندران از برنامه

های پیش بینی شده چندین گام جلوتر است.

وی گفت: یکی از مهمترین مشکلاتی که ورزش مازندران با آن دست و پنجه نرم می کند، بی علاقگی صنایع به حمایت مالی از تیم های ورزشی بوده که باید تلاش کنیم همانند دیگر استان های کشور، با جذب صنایع به سمت ورزش ، جان تازه ای را به تیم های ورزشی مازندران تزریق کنیم.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از شرایط فعلی ورزش در مازندران رضایت داریم اما اگر بتوانیم از قدرت مالی صنایع در تقویت تیم های ورزشی استفاده کنیم می توانیم افتخارات بیشتری را برای ورزش

استان کسب کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران نیز گفت: در سال های گذشته تلاش کردیم ورزش مازندران را از انحصار کشتی خارج کنیم که کسب 10 سهمیه ورزشکاران مازندران برای حضور در المپیک لندن در شش رشته ورزشی، بیانگر افزایش توان ورزشکاران دیگر رشته ها به موازات کشتی است.

نصرالله پریچهره با اشاره به اینکه بعد از 12 سال سهمیه المپیک را در رشته ورزشی بوکس کسب کردیم، تصریح کرد: در پارالمپیک ورزشکاران جانباز و معلول مازندرانی متعهدانه زحمت کشیدند که در این بخش پنج سهمیه پارالمپیک را نصیب خود کردند.

پریچهره، تلاش ورزشکاران مازنی را در عرصه‌های آسیایی، جهانی، بین‌المللی و المپیکی و پارالمپیکی را ستودنی دانست و افزود: کسب 122 مدال طلا در این رقابت ها و برافراشته شدن پرچم کشور در آن سوی مرزها از طرف مازندرانی‌ها افتخار آمیز و غرور آفرین است.