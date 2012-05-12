حق بیمه 3000 خانوار زیرپوشش کمیته امداد خراسان ‌جنوبی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر نخعی اظهارداشت: طی سال گذشته حق بیمه سه هزار و 341 خانوار از مجریان طرح‌ های خودکفایی و زنان سرپرست خانوار در این استان پرداخت شده است.

وی ارزش ریالی این میزان حق بیمه را بالغ بر 13 میلیارد و 640 میلیون ریال عنوان کرد و بیان داشت: در این طرح سرپرستان خانوار علاوه بر اینکه از بیمه درمانی استفاده خواهند کرد از خدمات بازنشستگی، از کار افتادگی، مستمری ‌بگیری و سایر مزایا نیز بهره ‌مند می ‌شوند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی همچنین به پوشش بیمه اجتماعی سه هزار و 327 خانوار روستایی و عشایری از خدمات بیمه اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: هدف از اجرای این برنامه در سطح استان، اجرای صحیح قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر سرمایه‌ گذاری در راستای توانمندسازی مددجویان زیر پوشش و پشتوانه اقتصادی برای این خانواده‌ ها است.

کمک 32 میلیون ریالی یک حامی به ایتام

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بیرجند نیز گفت: در راستای تداوم حمایت حامیان خیر و نیکوکار از ایتام تحت حمایت امداد، یکی از حامیان ایتام تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی ( ره ) مبلغ 32 میلیون ریال وجه نقد در اختیار کمیته امداد منطقه دو شهرستان بیرجند قرار داد.

محمد مهران ‌پور اظهارداشت: مبالغ اهدایی برای خرید 40 سبد کالا شامل یک کیسه برنج، یک حلب پنج کیلویی روغن، یک بسته چای و یک کارتن قند در اختیار این نهاد قرار گرفته است.

تجلیل از خیران کمیته امداد شهرستان قاین

فرماندار شهرستان قاین از برگزاری سومین همایش تجلیل از خیران کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

غلامعلی حبیبی ‌منش اظهار داشت: خیران بزرگوار تلاشگران عرصه نیکوکاری هستند که همواره دعای خیر محرومان بدرقه راهشان خواهد بود.

به گفته وی خدمات بسیار خوبی توسط این نهاد مقدس انجام می ‌شود و چه بسا دانش‌ آموزانی که با حمایت کمیته امداد امروز مسئول اجرایی هستند و به این قشر خدمات ارائه می ‌دهند.

فرماندار قاینات با بیان اینکه یکی از شعارهایی که در راس نظام و انقلاب مورد تاکید مسئولان است رسیدگی به امور محرومان جامعه است، افزود: کمیته امداد نیز به فراخور مسئولیت‌ هایی که به این نهاد واگذار شده نقش مهمی در ریشه‌ کن کردن فقر و محرومیت در جامعه دارد.

حبیبی‌ منش محرومان جامعه نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند و در طول 33 سال گذشته اقدامات خوبی از سوی مسئولان نظام در راستای رسیدگی به امور محرومان صورت گرفته است.

وی همچنین از کلنگ ‌زنی احداث ساختمان اداری مدیریت کمیته امداد شهرستان قاینات خبر داد.

فرماندار شهرستان قاین با بیان اینکه عملیات اجرایی این ساختمان در یک ‌هزار و 300 متر زیربنا احداث می شود، یادآور شد: این پروژه با اعتباری بالغ بر 800 میلیون تومان در جنب دانشگاه پیام ‌نور به زودی آغاز می ‌شود.