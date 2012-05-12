صدور 1265 مجوز مشاغل خانگی در اسدآباد/ وقف یک واحد مسکونی در نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره کار، تعاون و امور اجتماعی شهرستان اسدآباد گفت: تاکنون یک هزار و 265 مجوز مشاغل خانگی در شهرستان اسدآباد صادر شده است.

حمیدرضا عباسی افزود: فرهنگ مشاغل خانگی به منظور حفظ بنیان خانواده از یک سو و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی زنان از سوی دیگر باید احیا و تدوین شود.

وی تعداد تعاونی های فعال این شهرستان را 132 تعاونی اعلام کرد و اظهار داشت: در حال حاضر سه هزار و 160 نفر عضو شرکت های تعاونی هستند که از این تعداد 865 نفر اشتغال مستقیم دارند.

وی هدف از تشکیل شرکت های تعاونی را ایجاد وتامین شرایط وامکانات به منظور اشتغال کامل عنوان کرد.

برگزاری جشنواره نماز و نیایش در تویسرکان

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تویسرکان گفت: جشنواره استانی نماز و نیایش در مجتمع فرهنگی و هنری فردوسی تویسرکان برگزار شد.

مهدی حاجی زین العابدینی گفت: این جشنواره با مشارکت ستاد اقامه نماز و دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان با هدف فراگیر کردن فرهنگ برپایی نماز و تعمیق مبانی ارزشی آن در جامعه در بخش های علمی، فرهنگی و هنری برگزار شد.

وی افزود: تالیف کتاب، ارائه مقاله و تحقیق، طرح پژوهشی و پایان نامه از جمله رشته های بخش علمی جشنواره بود.

957 مجوز ایجاد مشاغل خانگی در کبودراهنگ صادر شد

فرماندار کبودراهنگ گفت: تاکنون 957 مجوز ایجاد مشاغل خانگی در کبودراهنگ صادر شده است.

مسلم غلامی اظهار داشت: سهمیه شهرستان کبودراهنگ در بخش مشاغل خانگی 45 میلیارد ریال است که تاکنون 806 متقاضی برای دریافت بیش از 26 میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در کبودراهنگ به بانک های عامل معرفی شده اند.

غلامی با تاکید بر ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری این شهرستان اظهار داشت: از تعهد ایجاد پنج هزار و 495 شغل در سال گذشته، هفت هزار و 650 نفر اشتغال ایجاد و در سامانه رصد ثبت نام شدند.

بزرگترین واحد تولیدی بخش خزل و فیروزان آماده بهره برداری است

فرماندار نهاوند گفت: تیرماه امسال بزرگترین واحد تولیدی بخش خزل و فیروزان به بهره‌برداری می‌رسد.

اسماعیل زارعی ‌کوشا اظهار داشت: پروژه‌ تولیدی ذخیره‌سازی گندم و تولید آرد کوثر خزل در کشور نمونه‌ ای ندارد و روزانه 500 تن تولید، 60 هزار تن ذخیره‌سازی گندم و 40 هزار تن ذرت را انجام می دهد.

وی گفت: این واحد به صورت تمام مکانیزه است و متناسب با استانداردهای جهانی فعالیت می‌کند.

زارعی‌کوشا از تولید 16 نوع آرد مورد نیاز کشور در این واحد خبر داد و افزود: این پروژه در سه شیفت کاری برای 210 نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند.

زارعی‌کوشا گفت: این پروژه 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا تیرماه سال جاری همزمان با آغاز فصل برداشت محصولات گندم و جو در نهاوند آغاز به فعالیت خواهد کرد.

یک واحد مسکونی با هدف ترویج فرهنگ قرآنی در نهاوند وقف شد

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان نهاوند از وقف یک واحد مسکونی با نیت ترویج علوم قرآنی وکمک به ایتام و روضه خوانی اهل بیت (ع) در شهرستان نهاوند خبر داد.

حجت الاسلام مرتضی عزیزی گفت: ارزش ریالی این منزل مسکونی سه طبقه، یک میلیارد و پانصد میلیون ریال است.

وی زیربنی این موقوفه را 360 مترمربع اعلام کرد و افزود: خانم ملیحه ابراهیم حاجی آبادی این واحد مسکونی را وقف کرده است.

وی اظهار داشت: در سال گذشته نیز پنج موقوفه جدید در شهرستان نهاوند وقف شد.

پیشنهاد ایجاد پنج رشته جدید در دانشگاه اسدآباد به وزارت علوم ارائه شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد گفت: پیشنهاد ایجاد پنج رشته جدید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد به وزارت علوم داده شده است.

علیرضا پیرحیاتی گفت: سال گذشته پنج رشته مهندسی به رشته‌های دیگر اضافه شد و مصوبه ایجاد پنج رشته دیگر از وزارت علوم پیگیری می شود.

وی اضافه کرد: همچنین در راستای تولید علم استادان دانشگاه آزاد اسلامی 70 مقاله علمی، پژوهشی و تحقیقی را ارائه داده اند.

پیرحیاتی اضافه کرد: برای ساخت مکان جدید دانشگاه اسدآباد نیز 11 هزار هکتار زمین تملک شده که در حال برگزاری مناقصه است.