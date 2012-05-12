ترکیه تمایلی به فعالیت در بازارچه های مرزی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا احمدیان ظهر شنبه در جلسه ساماندهی مبادلات مرزی آذربایجان غربی در ماکو، راغب نبودن طرف ترک برای واردات کالاهای ایرانی از بازارچه سارسوی بازرگان، نامطلوب بودن محوطه بازارچه، نبود صادرات واکتفای پیله وران برای وارد کردن کالا از این بازارچه را از مشکلات عمده بازارجه مرزی ساریسو در بازرگان دانست.

وی در ادامه اظهار داشت: طی سال گذشته در مقابل 4 هزار و 142 تن به ارزش 8 میلیارد و 822 میلیون و 583 دلار واردات از کشور ترکیه تنها 234 تن صادرات به ارزش 1میلیون و 465 دلار داشتیم که نشان از بی رغبتی ترکها برای فعالیت در بازارچه های مرزی است.

فرماندار ماکو با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، عنوان کرد: باید تمام همت و تلاش خود را صرف تولید ملی نموده تا از وابستگی به تولیدات و واردات کالاهای خارجی کاسته شود که برای افزایش همکاریها منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو در آینده نزدیک راه اندازی می شود.

معاون امور برنامه ریزی استانداری آذربایجان غربی هم در ادامه این جلسه ضمن دعوت از مسئولان ذیربط برای بررسی نیازهای واقعی در رفع مشکلات بازارجه های مرزی شمال استان، گفت: هیچ گونه مشکلی در تامین اعتبار برای رفع مشکلات سخت افزاری بازارچه ها وجود نداشته و باید برای رفع مشکلات مسئولان شهرستانی به صورت عملی اقدام شود.

غلامرضا دیزج نژاد ارائه آموزشهای مقدماتی برای پیله وران جهت فعالیت در گمرکات در کنار فعالیت در بازارچه های مرزی را یکی از راههای کاستن از مشکلات بازارچه ها دانست و افزود: بازارچه های استان مشکل مدیریتی دارد که باید فرمانداران با برنامه ریزی مناسب برای رفع این مشکل اهمیت دهند.

وی در ادامه مسئولین را به انجام امورات مربوط به خود در انجام وظایف در بازارچه ها دعوت و یادآور شد: در جمهوری اسلامی وظایف برای همه به صورت روشن بیان شده و ادارات و نهادها در حیطه وظایف خود عمل و از وارد شدن به حیطه کاری دیگران خوداری کرده تا مشکلی در فعالیتهای بازارچه ها به وجود نیاید.