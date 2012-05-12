رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید اسماعیلی طی حکمی از سوی سردار حسین رحیمی رئیس پلیس راهور تهران به سمت رئیس مرکز کنترل ترافیک این پلیس منصوب شد.

گفتنی است پیش از این سرهنگ عسگر نژاد رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بود.