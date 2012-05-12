  1. جامعه
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۴۸

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران معرفی شد

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران معرفی شد

طی حکمی از سوی رئیس پلیس راهور تهران سرهنگ سعید اسماعیلی رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید اسماعیلی طی حکمی از سوی سردار حسین رحیمی رئیس پلیس راهور تهران به سمت رئیس مرکز کنترل ترافیک این پلیس منصوب شد.

گفتنی است پیش از این سرهنگ عسگر نژاد رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بود.

کد مطلب 1600140

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