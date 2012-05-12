به گزارش خبرنگار مهر، حسین ثابت قدم وحید صبح شنبه در نشست با خبرنگاران با بیان این موضوع افزود: نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال با هدف معرفی محصولات این حوزه و اثبات توانایی جوانان ایرانی در تولید محصولات فرهنگی و هنری رایانه‌ای و نرم افزاری است.

وی با اشاره به پیشرفت روز افزون کشورهای غربی در حوزه رسانه‌های دیجیتال اظهار داشت: انفعال در این زمینه سبب عقب ماندگی و تحمیل فرهنگ‌های نادرست سایر کشورها بر جوانان و نوجوانان ایرانی خواهد شد.

ثابت قدم وحید تصریح کرد: این نمایشگاه در بخش‌های نرم افزارهای رایانه‌ای، نرم افزارهای تلفن همراه، بازی‌های رایانه‌ای، نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی و شهر دیجیتال برگزار می‌شود.

این مسئول در ادامه گفت: تمامی محصولات این نمایشگاه با تخفیف 50 درصدی در اختیار علاقه مندان قرار داده می‌شود.

وی در مورد بخش بازی‌های رایانه‌ای این نمایشگاه گفت: این بخش جزء جذاب‌ترین بخش‌ها برای کودکان و نوجوانان بوده و شامل انواع بازی‌های رایانه‌ای است که می‌تواند در زمینه رشد خلاقیت کودکان و غنی سازی اوقات فراغت آنان تاثیر بسزایی داشته باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی اظهار داشت: این نمایشکاه از 25 الی 29 اردیبهشت ماه سال جاری در محل دائمی نماشگاه های بین المللی استان بر پا می‌شود و علاقمندان می‌توانند صبح‌ها از ساعت 9 تا 12 و عصرها 16 الی 21 از نمایشگاه بازدید نمایند.



