۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۴۷

ثابت قدم وحید خبر داد:

فعالیت 46 غرفه در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال خراسان شمالی

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: در دومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال خراسان شمالی محصولات فرهنگی در 46 غرفه عرضه می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ثابت قدم وحید صبح شنبه در نشست با خبرنگاران با بیان این موضوع افزود: نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال با هدف معرفی محصولات این حوزه و اثبات توانایی جوانان ایرانی در تولید محصولات فرهنگی و هنری رایانه‌ای و نرم افزاری است.

وی با اشاره به پیشرفت روز افزون کشورهای غربی در حوزه رسانه‌های دیجیتال اظهار داشت: انفعال در این زمینه سبب عقب ماندگی و تحمیل فرهنگ‌های نادرست سایر کشورها بر جوانان و نوجوانان ایرانی خواهد شد.

ثابت قدم وحید تصریح کرد: این نمایشگاه در بخش‌های نرم افزارهای رایانه‌ای، نرم افزارهای تلفن همراه، بازی‌های رایانه‌ای، نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی و شهر دیجیتال برگزار می‌شود.

این مسئول در ادامه گفت: تمامی محصولات این نمایشگاه با تخفیف 50 درصدی در اختیار علاقه مندان قرار داده می‌شود.

وی در مورد بخش بازی‌های رایانه‌ای این نمایشگاه گفت: این بخش جزء جذاب‌ترین بخش‌ها برای کودکان و نوجوانان بوده و شامل انواع بازی‌های رایانه‌ای است که می‌تواند در زمینه رشد خلاقیت کودکان و غنی سازی اوقات فراغت آنان تاثیر بسزایی داشته باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی اظهار داشت: این نمایشکاه از 25 الی 29 اردیبهشت ماه سال جاری در محل دائمی نماشگاه های بین المللی استان بر پا می‌شود و علاقمندان می‌توانند صبح‌ها از ساعت 9 تا 12 و عصرها 16 الی 21 از نمایشگاه بازدید نمایند.


 
