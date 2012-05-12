تشدید بحران اقتصادی عامل افزایش چشمگیر خودکشی ها در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" در مطلبی در این باره نوشت : بحران اقتصادی و سیاستهای ریاضتی که دولتهای اروپایی در پیش گرفته اند، بسیاری از اروپاییان را به سمت خودکشی می کشاند.از سال 2007 خودکشی ها در کشورهای اروپایی که علت آن بحران اقتصادی بوده است، به شدت افزایش پیدا کرده است.

نویسنده در ادامه با اشاره به سه ایتالیایی که اخیرا از دلایل اقتصادی در ایتالیا دست به خودکشی زدند، نوشت : این سه نفر به فهرست ایتالیایی هایی اضافه شدند که به دلایل بحران اقتصادی به زندگی خود پایان می دهند و شمار آنها نیز به طور مرتب رو به افزایش است. آنها خودکشی می کنند چون بیکارند، بی پولند و هیچ امیدی به آینده ندارند.

این روزنامه سوئیسی در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد بسیاری از افرادی که در ایتالیا به دلیل بحران دست به خودکشی می زنند مردانی هستند که به اندازه کافی درآمد حتی برای سیر کردن شکم خانواده شان ندارند. از نظر کارشناسان این مسئله واضح است که بحران اقتصادی و سیاستهای ریاضتی دولت، ایتالیایی ها را به سمت خودکشی بیشتر سوق می دهد.

تاگس انسایگر در ادامه این مطلب نوشت : در بحث های عمومی این افراد قربانیان بحران نامیده می شوند. شمار این افراد در این سال در ایتالیا بر اساس آمار اعلام شده 38 نفر بوده است. بر اساس اعلام انستیتو ایتالیایی "ایستات" شمار افرادی که در هر سال با انگیزه های اقتصادی خودکشی می کنند بین سالهای 2005 و 2010 به 52 درصد افزایش پیدا کرده و به 187 نفر رسیده است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب نوشت : ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا از زمان بر عهده گرفتن سمت خود سیاستهای ریاضتی سخت گیرانه ای را در پیش گرفته است که تحت این سیاستها به ویژه طبقه متوسط و افراد با در آمد پایین تر رنج می کشند که البته این سیاستها تاثیرات منفی دیگری هم دارد.

این روزنامه سوئیسی در بخش دیگری از این مطلب نوشت : افزایش خودکشی از دلایل اقتصادی یک پدیده ای است که همچنین در دیگر کشورهای منطقه یورو به ویژه در یونان نیز قابل بررسی است. بر اساس گزارشهای ارائه شده خودکشی های با دلایل بحران اقتصادی در دو سال گذشته حدود 40 درصد افزایش داشته است.در سال اخیر در یونان رسما 450 مورد خودکشی با دلایل اقتصادی ثبت شده است.

اساسا مشخص شده است که بحران مالی و اقتصادی از سال 2007 در اکثر کشورهای اروپایی آمار خودکشی ها را افزایش داده است که به ویژه در یونان و ایرلند این امر مشهود است. این مسئله را یک بررسی محققان آمریکایی و انگلیسی که در پاییز گذشته در نشریه تخصصی "لانست" منتشر شد نشان می دهد که روند افزایش خودکشی ها در اروپا به واسطه برنامه های سخت ریاضتی دولتهای اروپایی شدت پیدا کرده است که در ایتالیا به خصوص بیشتر مشخص است.

"دیوید استوکلر" از کارشناسان انگلیسی در این باره اظهار داشته است که بحران مالی زندگی مردم معمولی را به خطر انداخته است، اما خطرناکتر از آن کاهش امکانات اجتماعی مردم است. به گفته این کارشناس انگلیسی، یک سیاست ریاضتی افراطی می تواند یک بحران را به یک اپیدمی تبدیل کند.

نویسنده در بخش پایانی این مطلب خاطر نشان کرد که در روزهای اخیر در ایتالیا بار دیگر بحث ها در این باره که چه کسی مسئول سیاسی قربانیان بحران در این کشوراست، بالا گرفته است. "ماریو مونتی" دولت سابق یعنی برلوسکنی را مقصر قلمداد می کند. در حالی که سیاستمداران در این باره به بحث و کشمکش می پردازند بحران اقتصادی در این کشور همچنان قربانی می گیرد.

