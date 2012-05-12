اعتراف به ساختگی بودن ادعای ضد ایرانی/ سرکوب گسترده جوانان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الحرمین گزارش داد: نظامیان سعودی "مصطفی التاروتی" از ساکنان شهر القطیف در شرق عربستان را ربودند.

منابع آگاه اعلام کردند: نظامیان سعودی، وی را در یک مرکز ایست بازرسی حد فاصل منطقه "عنکه" و القطیف دستگیر کردند این نظامیان ابتدا التاروتی را مورد بازرسی بدنی قرار دادند و سپس وی را به سوی مکان نامعلومی منتقل کردند.

از سوی دیگر خانواده "موسی جعفر المبیوق" زندانی در بند آل سعود اعلام کرد: المبیوق بر اثر شکنجه های جسمی و روانی دچار فراموش شده است.

این منابع بیان کردند: این اوضاع بسیار نگران کننده است، زیرا المبیوق هنگام دیدار خانواده اش با وی نتوانست پدر و مادرش را بشناسد و فقط سکوت کرده بود.

شایان ذکر است که المبیوق عضو فهرست 23 نفره وزارت کشور عربستان است و خانواده وی موسی المبیوق را یک روز پس از انتشار این فهرست(سوم ژانویه 2012 ) تسلیم کردند.

این در حالی است که نظامیان سعودی دو روز قبل هنگامی که به منزل "علی احمد کاظم آل سهوان" از ساکنان القطیف یورش بردند، اقدام به شکست اثاثیه منزل و ضرب و شتم زنان موجود در منزل کردند.

نظامیان سعودی یکی از خواهران علی آل سهوان را با قنداق تفنگ مورد ضرب و شتم قرار دادند و چادر یکی دیگر از خواهران وی را نیز کشیدند.



اعتراف سفیر عربستان در قاهره به ساختگی بودن خبر تلاش یک گروه ایرانی برای ترور وی

از سوی دیگر "احمد قطان" سفیر عربستان در قاهره مدعی شد: موضوعی به نام تفکر وهابی وجود خارجی ندارد و این واژه باید از فرهنگ عربی حذف شود.



این مقام سعودی که به فرقه خودساخته و ضد اسلامی وهابیت وابسته است، توسل به ائمه اطهار و اولیای الهی و مراقد آنها را زیر سئوال برد و از واژه زشتی برای توصیف توسل مومنان به ائمه اطهار(ع) استفاده کرد.

وی درباره ادعای برخی رسانه ها مبنی بر تلاش یک گروه ایرانی برای ترورش در مصر اعتراف کرد : آنچه درباره تلاش ترور من در مصر منتشر شده است نادرست است.