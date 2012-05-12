به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول عطایی امروز در نشستی خبری از مشخص شدن قیمت سهام بیمه کوثر تا دوماه آینده خبر داد و گفت: نماد این شرکت در بازار اولیه فرابورس درج شده است و این شرکت بیمه ای به عنوان بیست و دومین شرکت بیمه در نیمه دوم سال 1389 به جمع خانواده صنعت بیمه کشور پیوست.

مدیرعامل بیمه کوثر با اشاره به رشد 45 درصدی پرتفوی صنعت بیمه کشور در سال گذشته اظهارداشت: بیمه کوثر در سال گذشته 7 هزار میلیارد تومان فروش داشته است. با وجودی که سهم 40 تا 50 میلیارد تومانی از بازار را برای این شرکت پیش بینی کرده بودیم، اما رشد چند برابری نسبت به این رقم داشتیم.

وی عنوان کرد: این شرکت در جذب بیمه های اتومبیل در سال گذشته رشد مطلوبی تا حدود 35 درصد و در بیمه های زندگی نیز بیش از 50 درصد رشد داشته است و تلاش می کنیم تعداد نمایندگی را به 800 شعبه افزایش دهیم.

عطایی گفت: نقشه راهبردی شرکت بیمه کوثر تدوین شده که بر اساس آن این شرکت در سال 1404 به برترین بیمه خصوصی به ویژه در رشته بیمه های اتکایی تبدیل می شود. جذب مشتریان، رشد درآمد و سپرده گذاری ها، فروش الکترونیک، حذف دفترچه بیمه های درمان از برنامه های این شرکت است.

وی با بیان اینکه تمام زائران حرم امام رضا(ع) بیمه مسوولیت می شوند، افزود: این شرکت رشد 150 درصدی پرتفوی را برای سال جاری مصوب کرده است، پوشش های جدید بیمه ای برای نیروهای مسلح، بیمه سالمندان و صعب العلاج و بیمه تضمین خدمات و تولیدات بنگاه های اقتصادی از برنامه های این شرکت در سال جاری است.

مدیرعامل بیمه کوثر خاطرنشان کرد: پرداخت به موقع خسارات و سرویس دهی مطلوب به مشتریان سیاست اصلی بیمه کوثر است و یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در فرهنگ‌سازی بیمه، نبود آموزش‌های لازم و آگاهی اندک درباره اهمیت و مزیت‌های انواع خدمات بیمه‌‌ای است.