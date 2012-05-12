مخالفت کمیسیون اصل 44 با اختصاص درآمد واگذاری ها به پرداخت بدهی های دولت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در ادامه جلسه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه قسمت یک از جزء3 بند 8 مورد بررسی قرار گرفت.

این قسمت در خصوص واگذاری های اصل 44 قانون اساسی است و بر اساس این جز به دولت و دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی، اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف 335 هزار میلیارد ریال با فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی تابعه و وابسته منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری واریز کنند.



درتبصره این ماده تاکید شده است که ماده 29 قانون اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی لازم الرعایه نمی باشد این بند موجب اخطار حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی شد.



وی با اخطار اصل 44 قانون اساسی گفت: با این بند به دولت اجازه داده می شود تا سقف 33 هزار ملیارد تومان از درآمدهای حاصل از اجرای اصل 44 به بخش های هزینه ای اختصاص دهد.



نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ماده 29 قانون اصل 44 مشخص شده است ک مصارف درآمدهای این اصل باید در چه محل هایی باشد، گفت: این ماده در تبصره جزء 3 بند 8 نقض شده است. این کار اصلاح قانون نیست بلکه اصلاح سیاست است.



محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت با بیان اینکه این بند از لایحه بودجه شبهه دارد گفت: اما در خصوص وارد بودن اخطار به این بند قانع نیستم زیرا اولا در سالهای گذشته نیز چنین بندی وجود داشته و ثانیا دولت برای پرداخت بدهی های خود نیازمند استفاده از این بخش از درآمدهای بودجه است.



در ادامه پیشنهاد حذف کل این جزء از طرف نادر قاضی پور نماینده ارومیه ارائه شد و نمایندگان با 37 رای موافق، 41 رای مخالف و 30 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس با پیشنهاد قاضی پور مخالفت کردند. 107 نماینده مجلس در این رای گیری شرکت نکردند.



پس از آن مصطفی کواکبیان نیز مجددا اخطار اصل 44 قانون اساسی را مطرح کرد.



وی با بیان اینکه طبق این بند در صدد اجرای دو سیاست هستیم، گفت: مجلس از سویی خواستار اجرای اص 44 قانون اساسی است و از سوی دیگر بر پرداخت بدهی های دولت تاکید دارد.



نماینده سمنان با تاکید بر اینکه این بند به معنای فروش یکجای دولت است گفت: اصل 44 قانون اساسی در راستای تقویت بخش خصوصی است اما مجلس با اجرای این امر در صدد پرداخت بدهی های دولت می باشد که مخالف با اهداف اصل است.



محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس مجددا اخطار کواکبیان را نیز وارد ندانست.



در ادامه احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شوای اسلامی اخطار اصل 55 قانون اساسی را مطرح کرد .



بر اساس این اصل دیوان محاسبات باید بر کلیه دستگاههای اجرایی که از بودجه کشور استفاده می کنند رسیدگی کند.

توکلی تاکید کرد: این بند مغایر اصل 55 است چون ردیف بازپرداخت ها مشخص نیست.



وی ادامه داد: دولت چند صدتا دستگاه اجرایی دارد اما بر اساس این بند مشخص نمی شود که از هر دستگاه اجرایی چه درآمدی به دست آورده و در کجا خرج می کند.



محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه امروز در غیاب لاریجانی را برعهده داشت در پاسخ به این اخطار گفت: اعداد قانون بودجه همواره اعدادی جزئی و شفاف نیست بنابراین این اخطار وارد نیست.



پیش از بررسی درخواست حذف قاضی پور، عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از نمایندگان خواست برای جبران بدهی های دولت به پیمانکاران اجازه اختصاص منابع واگذاری ها را به دولت بدهند.



در ادامه حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی پیشنهاد اصلاح این بند را ارائه داد.

بر اساس این اصلاحیه به دولت اجازه داده می شود از طریق سازمان خصوصی سازی و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، نسبت به واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری دولتی و متعلق به دولت به صورت رقابتی و با قیمت مصوب هیئت واگذاری نماید در غیر این صورت مستقیما بنگاههای مذکور را به اشخاص طلبکار واگذار کند.



این پیشنهاد اصلاحی نیز با 78 رای موافق، 30 رای مخالف ، 28 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید. 136 نماینده در این رای گیری شرکت کردند.



پس از بررسی این اصلاحیه محمد رضا باهنر با اعلام ختم جلسه نوبت صبح اعلام کرد که جلسه نوبت بعدازظهر راس ساعت 2 تشکیل می شود و از نمایندگان خواست سر ساعت حضور یابند.