محور برنامه های هفته زن تبیین ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) است

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه کفیل الناس ظهر شنبه در جلسه هماهنگی برنامه های هفته زن محور تمام برنامه ‌های گرامیداشت هفته زن اظهار داشت: تبیین ابعاد شخصیتی حضرت زهرا(س) است و در این زمینه در این هفته برنامه های متنوعی از طرف رابطان بانوان در ادارات و نهادهای شهرستان اجرا خواهد شد.

وی دیدار با خانواده بانوان شهید و جانباز، برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوعات مختلف، برگزاری جشن میلاد حضرت زهرا (س)، تقدیر از بانوان برجسته و برگزیده در دستگاه های اجرایی و ... را از مهمترین برنامه های این هفته اعلام کرد.

فرماندار یزد نیز در این نشست با تبریک میلاد حضرت زهرا (س) و هفته زن نقش زنان در عرصه های مختلف انقلاب را تاثیرگذار و سازنده خواند.

عزیزالله سیفی اظهار داشت: بر خلاف دیدگاه های غربی که از زن به عنوان یک ابزار یاد می شود، زن در اسلام دارای کرامت و از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی با تأکید بر اینکه حضرت فاطمه (س) بهترین الگو برای تمام زنان و بانوان جهان است، افزود: باید با گسترش فرهنگ و سیره فاطمی در جامعه و معرفی خصایص و ویژگی های آن بزرگوار معرفت و سطح فرهنگی جامعه به ویژه زنان را ارتقا داد تا به سبب آن نیز سلامت جامعه تضمین شود.

سیفی با اشاره به نقش آفرینی بانوان در تمام عرصه های انقلاب تصریح کرد: زنان در ایران با انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) به جایگاه واقعی خود دست پیدا کرده اند و امروز توانسته اند با همت بالای خود در عرصه های مختلف قله های پیروزی را فتح نمایند و بیش از پیش در جامعه تأثیرگذار باشند.

حجت الاسلام طالبی یکی از روحانیون استان یزد نیز در این جلسه با بیان فضائل حضرت زهرا (س) گفت: بانوان باید در تمام شئون زندگی با تبعیت از آن بزرگوار سعادت دنیا و آخرت خود را تضمین کنند.