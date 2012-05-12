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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۱۲

پریچهره اعلام کرد:

مازندران رکورددار ساخت سالنهای ورزشی در کشور شد

مازندران رکورددار ساخت سالنهای ورزشی در کشور شد

میاندرود - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان مازندران گفت: رکورد ساخت سالنهای ورزشی در کشور از آن این استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره ظهر شنبه در مراسم بهره برداری از سالن چندمنظوره ورزشی میاندرود افزود: سالن های ورزشی مکان های بسیار مناسبی برای اشاعه فرهنگ دینی در جامعه است.

وی اظهار داشت: برخورداری شهرها و روستاهای مازندران می تواند راه رسیدن جوانان مستعد مناطق مختلف استان به مدال های رنگارنگ مسابقات معتبر داخلی و خارجی هموارتر کند.

پریچهره بیان داشت: ورزش مقوله‌ای ارزشمند در فرامین دینی بوده و برای ارتقای سطح علمی، معنوی و سلامتی جوانان نیازمند حمایت همه دستگاههای اجرایی و فرهنگی هستیم.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، به ساخت پروژه‌های ورزشی و سرعت در بهره‌ برداری از اماکن ورزشی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: مازندران رکورددار ساخت سالن‌های ورزشی است.

کد مطلب 1600156

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