مازندران رکورددار ساخت سالنهای ورزشی در کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره ظهر شنبه در مراسم بهره برداری از سالن چندمنظوره ورزشی میاندرود افزود: سالن های ورزشی مکان های بسیار مناسبی برای اشاعه فرهنگ دینی در جامعه است.
وی اظهار داشت: برخورداری شهرها و روستاهای مازندران می تواند راه رسیدن جوانان مستعد مناطق مختلف استان به مدال های رنگارنگ مسابقات معتبر داخلی و خارجی هموارتر کند.
پریچهره بیان داشت: ورزش مقولهای ارزشمند در فرامین دینی بوده و برای ارتقای سطح علمی، معنوی و سلامتی جوانان نیازمند حمایت همه دستگاههای اجرایی و فرهنگی هستیم.
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، به ساخت پروژههای ورزشی و سرعت در بهره برداری از اماکن ورزشی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: مازندران رکورددار ساخت سالنهای ورزشی است.
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