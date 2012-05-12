ورزشکاران برتر رشته ووشو زنجان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز شنبه اولین دوره از مسابقات ووشو قهرمانی شهرستان زنجان با حضور بیش از 130 ورزشکار در دو بخش تالو و ساندا به میزبانی آکادمی ووشو استان زنجان برگزار شد.

در این دوره از رقابت‌ها که در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به انجام رسید، در بخش تالو، مهدی احمدی به همراه آیدین سهرابی و حمید پیری در فرم "جوخه یک" و "2" عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند. در فرم‌های "جوخه 3" و "4" نیز محمدرضا اسماعیلی، متین اسکندری و امیرحسین نوری‌فرد به ترتیب اول تا سوم شدند. همچنین متین اسکندری به همراه محمدرضا اسماعیلی و امیرحسین نوری در فرم "جوخه 5" و "6" در جایگاه‌های اول تا سوم ایستادند.

در فرم "جوشی یک"، آیدین سهرابی به مقام اول رسید، محمدرضا اسماعیلی دوم شد و محسن عبادی عنوان سوم را کسب کرد. در فرم "جوشی 3" نیز توحید هدایت‌پور به همراه مهدی آدقلی و حمید عبادی عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. در رده سنی نونهالان نیز محمدمهدی شامی در فرم "جین‌شو" بر سکوی نخست ایستاد، سبحان سلطان‌نژاد نایب‌قهرمان شد و حامد رضایی بر سکوی سوم ایستاد و در فرم "چیانگ‌شو" هم محمدمهدی رضایی به همراه حامد رضایی و توحید هدایت‌پور عناوین اول تا سوم را در اختیار گرفتند.

این رقابت‌ها در رده سنی نونهالان بخش تالو ادامه داشت تا اینکه در فرم "گوئن‌شو" علی ترکمندی قهرمان شد، محمد حسینی در جایگاه دوم ایستاد و محمدمهدی شامی نیز رتبه سومی را به خود اختصاص داد. در فرم "دائوشو" نونهالان هم محمد حسینی مدال طلا گرفت، علی ترکمندی گردن‌آویز نقره شد و محمدمهدی شامی به کسب نشان برنز بسنده کرد و در نهایت، نفرات برتر فرم "چانگ‌چوان" نیز با به روی سکو رفتن محمدمهدی شامی، علی ترکمندی و محمد حسینی به عنوان نفرات اول تا سوم مشخص شد.

در مسابقات بخش تالو، ورزشکاران رده سنی نوجوانان نیز به هم به رقابت پرداختند که بر همین اساس، در فرم‌ "چانگ‌چوان" امیرحسین سلطانی به همراه محمدرضا قشمی و محمد حسینی عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. در فرم "دائوشو" امیرحسین سلطانی باز هم قهرمان شد، رضا اشرفی به مقام نایب‌قهرمانی دست یافت و محمد حسینی نیز باز هم در رتبه سوم ایستاد. اما در فرم "گوئن‌شو" باز هم امیرحسن سلطانی بود که مدال طلا را از آن خود کرد و محمد حسینی گردن‌آویز نقره شد.

در فرم "چیانگ‌شو" محمدرضا قشمی، مهدی چاقویی و حسن جعفری به عناوین اول تا سوم رسیدند. مهدی چاقویی در فرم "جین‌شو" طلا گرفت و محمدرضا قشمی به همراه محمدمهدی شامی در رده‌های بعدی ایستادند.

در فرم "نان‌چوان" هم محمدمهدی رستم‌خانی بر سکوی نخست ایستاد و رضا اشرفی دوم شد و این‌بار رضا اشرفی در فرم "نن‌گوئن" توانست بر سکوی قهرمانی ایستاده و محمدمهدی رستم‌خانی را به کسب مدال نقره راضی کند و سرانجام در فرم‌های "تای‌چی‌جین" و تای‌چی‌چوان" هم مهدی محمدی و دانیال ترکمندی صاحب نشان طلا و نقره شدند.

مسابقات بخش تالو در رده سنی جوانان نیز دنبال شد که طی آن محمد حسنی به همراه مجید حسنلو و مصطفی ایوبی به ترتیب عناوین اول تا سوم فرم "دائوشو" را تصاحب کردند. در فرم‌های "چانگ‌چوان" و "گوئن‌شو" نیز مجید حسنلو طلا گرفت و مصطفی ایوبی صاحب نشان نقره شد. در رده سنی بزرگسالان نیز محمد حسنی عنوان نخست را در فرم "چانگ‌چوان" از آن خود کرد و جواد حسنلویی در جایگاه دوم ایستاد تا این رقابت‌ها در بخش تالو به پایان برسد.

مسابقات بخش ساندا برخلاف تالو در سه رده سنی برگزار شد که در رده سنی نوجوانان، مهدی نجفی به همراه امیرحسین ذاکری، سینا علی‌محمدی، سیداسدا... موسوی، حمیدرضا شامی، کیانوش ریحانی، مهدی نجفی و امیرحسین حاج‌میری بر سکوی نخست اوزان‌های مختلف ایستادند. در رده سنی جوانان هم رامین پرویزی، محمدشمس بوجی، حسین حق‌وردی، محمد بیگدلی، مهدی کریمی و علی بخشندگان‌مقدم صاحب مدال طلا شدند و در رده سنی بزرگسالان نیز علیرضا واعظی به همراه بهنام بهروزی، حسینعلی احمدی، محسن بخشی، ابراهیم اسماعیلی، هادی اسماعیلی و مرتضی فروغی گردن‌آویز مدال طلا شدند.