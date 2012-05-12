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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۵۵

یک واحد بسته بندی گوشت مرغ در اردکان پلمپ شد

یک واحد بسته بندی گوشت مرغ در اردکان پلمپ شد

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه دامپزشکی اردکان از پلمپ یک واحد بسته بندی گوشت مرغ در اردکان خبر داد.

شهرام شاکر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بازرسی های اخیر بازرسان شبکه دامپزشکی شهرستان اردکان از یک واحد بسته بندی مرغ و پیگیری های به عمل آمده، این واحد به دلیل عدم رعایت ضوابط دامپزشکی با حکم مراجع قضایی پلمپ شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اردکان افزود: این کارگاه بسته بندی به علت تخلفات بهداشتی و عدم به کارگیری مسئول فنی و با حکم مراجع قضایی پلمپ شد.

شاکر به متصدیان واحدهای بسته بندی توصیه کرد: رعایت ضوابط و دستورالعمل های سازمان دامپزشکی ضروری است در غیر این صورت با متخلفان برابر مقررات رفتار خواهد شد.

کد مطلب 1600159

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