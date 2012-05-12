محکومیت جرج بوش و 7 تن از مقامات آمریکایی به جرم ارتکاب جنایات جنگی

به گزارش خبرنگار مهر، به موجب حکم این دادگاه رییس جمهوری و مقامات دیگر آمریکایی از جمله "دیگ چنی" معاون رییس جمهوری آمریکا و "دونالد رامسفلد" وزیر دفاع پیشین آمریکا به موجب ارتکاب جرایم جنگی در خلال جنگ عراق و بدرفتاری و شکنجه شهروندان عراقی و دیگر شهروندان کشورهای مختلف در زندان گوانتانامو مجرم شناخته شدند.

ماهاتیر محمد پس از پایان آخرین جلسه دادگاه در گفت و گو با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد مالزیایی ها از دعوت کسانی که به عنوان جنایتکار جنگی شناخته و معرفی می شوند به مالزی خودداری کنند.

نخست وزیرپیشین مالزی و پایه گذار دادگاه رسیدگی به جرایم جنگی درکوالالامپور افزود: از شنیدن خبر دعوت یکی از چهره های معرفی شده به عنوان جنایتکار جنگی برای سخنرانی در کوالالامپور متعجب شده است.

نوامبر سال گذشته نیز دادگاه نمادین رسیدگی به جنایات جنگی کوالالامپور تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس را به جرم اقدام علیه صلح و برنامه ریزی برای حمله به عراق در سال 2003 که در تضاد با منشور سازمان ملل و قوانین بین المللی انجام گرفت، به عنوان جنایتکار جنگی معرفی کرد.