دام پسر تبهکار برای دختران پولدار در اینترنت/ افشای راز سرقت جواهرات 3 زن

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 9 صبح نهم اسفند سال گذشته زنی با مراجعه به کلانتری 122 دربند به ماموران گفت: دیروز متوجه شدیم سارق یا سارقینی طلاهای مرا از خانه مان در محله زعفرانیه سرقت کرده اند.

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای ناحیه یک تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با تشکیل پرونده مقدماتی و ارجاع پرونده به پایگاه یکم پلیس آگاهی ، کارآگاهان در اولین مرحله با مراجعه به محل ارتکاب سرقت به بررسی محل نگهداری طلا و جواهرات متعلق به مالباخته پرداختند .

با توجه به نبود هرگونه نشانه تخریب و یا به هم ریختگی در محل سرقت ، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که سرقت از نوع داخلی است و سارق یا سارقین با اطلاع دقیق از محل نگهداری طلا و جواهرات ، تنها اقدام به سرقت بخشی از طلا و جواهرات مالباخته کرده اند .

با توجه به نتایج اولیه به دست آمده در خصوص نحوه و نوع سرقت انجام شده ، کارآگاهان پایگاه یکم با اطمینان از داخلی بودن نوع سرقت به تحقیق از اعضای خانواده مالباخته پرداخته و در تحقیقات خود دریافتند، شخصی به نام غلامرضا 23 ساله با طرح و نقشه قبلی و از طریق اینترنت ، زمینه آشنایی اولیه خود با دختر مالباخته را ایجاد کرده بود.او پس از چندین جلسه ملاقات حضوری و جلب اعتماد دختر نوجوان ، با طرح ادعای کذب و دروغین مشکلات مالی ناشی از هزینه درمان و دادن وعده بازگرداندن طلا و جواهرات سرقت شده ، دختر نوجوان را راضی کرده بود تا مقادیری از طلا وجواهرات متعلق به مادرش را در اختیار او قرار دهد که پس از گرفتن طلا و جواهرات نیز ناپدید شده بود .

با بهره گیری از اطلاعات به دست آمده از تحقیقات و انجام اقدامات پلیسی ، کارآگاهان پایگاه یکم با شناسایی محل سکونت غلامرضا در منطقه تهرانپارس ـ خیابان بهار شمالی و انجام هماهنگی های لازم قضایی به مخفیگاه متهم رفته و 10 صبح 28 فروردین غلامرضا را در مخفیگاهش دستگیر و به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ انتقال دادند .

با دستگیری غلامرضا و شناسایی او از سوی دختر مالباخته ، وی به فریب دختران جوان و دریافت وجوهات نقد ، طلا و جواهرات از آنها اعتراف کرد که با توجه به اعترافات متهم ، کارآگاهان موفق به شناسایی دو دختر جوان دیگری شدند که پسر تبهکار به همین شیوه و شگرد ، اقدام به دریافت چندین ملیون تومان پول و همچنین طلا و جواهرات از آنها کرده بود .

سرهنگ کارآگاه علی اکبرپور - رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اعلام این خبر گفت : با اعتراف صریح متهم به فریب دختران جوان برای دریافت وجوه نقد و دیگر اموال باارزش از قبیل طلا و جواهرات ، قرار قانونی از سوی قاضی صادر و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی دیگر شکات و مالباختگان احتمالی پرونده در دستور کار کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرا گرفت .

