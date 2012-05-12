  1. جامعه
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۰۱

تمهیدات پلیس راهور برای روز آخر نمایشگاه کتاب

تمهیدات پلیس راهور برای روز آخر نمایشگاه کتاب

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران، تمهیدات پلیس راهور برای تسهیل ترافیک روز آخر نمایشگاه کتاب را تشریح کرد.

سرهنگ سعید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به حضور میلیونی علاقه مندان در روزهای گذشته برای بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب، پیش بینی می کنیم امروز نیز با توجه به پایان این نمایشگاه علاقه مندان زیادی حضور یابند. پلیس راهور نیز با تقویت نیروها آماده تسهیل ترافیک است.

وی ادامه داد: طرحهای تسهیل ترافیک امروز تشدید می شود تا شهروندان به راحتی در بزرگراهها و خیابان های منتهی به مصلی تردد کنند.

به گفته رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران پارک خودرو در حاشیه خیابانهای منتهی به مصلی ممنوع بوده و جرثقیلهای پلیس اقدام به جابه جایی خودرو می کنند.
 

کد مطلب 1600167

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها