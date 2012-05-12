تمهیدات پلیس راهور برای روز آخر نمایشگاه کتاب

سرهنگ سعید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به حضور میلیونی علاقه مندان در روزهای گذشته برای بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب، پیش بینی می کنیم امروز نیز با توجه به پایان این نمایشگاه علاقه مندان زیادی حضور یابند. پلیس راهور نیز با تقویت نیروها آماده تسهیل ترافیک است.

وی ادامه داد: طرحهای تسهیل ترافیک امروز تشدید می شود تا شهروندان به راحتی در بزرگراهها و خیابان های منتهی به مصلی تردد کنند.

به گفته رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران پارک خودرو در حاشیه خیابانهای منتهی به مصلی ممنوع بوده و جرثقیلهای پلیس اقدام به جابه جایی خودرو می کنند.

