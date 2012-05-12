به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار جمعی از طلاب مشهد، گناباد، دزفول، کرمان و بندر ترکمن ضمن تبریک ولادت حضرت زهرا (س)، اظهار داشت: انشاء‌الله همگان بتوانیم وظایف محوّله به حوزه علمیه و روحانیت را پیگیری کنیم و در اعلای کلمة الله اهتمام داشته باشیم و هر کجا هستیم پاسدار احکام اسلام باشیم.



وی با بیان اینکه امروز وظیفه خواهران سنگین‌تر و بیشتر از گذشته است، تصریح کرد: آن‌ها در این دوره از زمان باید موقعیت

حقیقی زن مسلمان را به دنیا ارائه دهند و تحت تأثیر تبلیغات سوء قرار نگیرند.



امتحانات در عصر غیبت برای منتظران ظهور سخت و زیاد است



آیت الله صافی در ادامه بیان داشت: در زمان غیبت که امتحانات مختلف نسبت به همه پیش می‌آید همه باید با آمادگی تمام نسبت به این امتحانات وظیفه خود را انجام دهند و بدانند که ثواب ایستادگی بر عقیده و ملتزم‌ بودن به احکام شرع بسیار زیاد است.



وی تاکید کرد: در این دوره و زمان، باید پرچمدار دین باشیم و مواظب باشیم که هم هویت خودمان را حفظ کنیم و هم هویت بستگان و اهل خودمان را و در این اوضاع بتوانیم در خط اصیل تشیع استقامت کرده و افتخار کنیم که شیعه هستیم و هیچ افتخاری بالا‌تر از آن نیست.



تاکید بر وظیفه سنگین طلاب در عصر غیبت



مرجع تقلید شیعیان یادآور شد: وظیفه‌ طلاب هم در این زمان سنگین است و باید طلاب عزیز خوب درس بخوانند و زحمت بکشند و بدانند که آن‌قدر ثواب و اجر طالبین علم زیاد است که نمی‌توان آن را بیان کرد و روایت داریم که ملائکه در مجالس درسی که احیاء امر اهل بیت (ع) باشد حاضر هستند و این مقام والایی است.



وی اضافه کرد: اگر مجلس درس، مجلسی باشد که در آن معارف آل محمد (ص) گفته شود، روایات و هدایت‌های امام باقر و امام صادق (ع) خوانده شود و از حرف‌های متفرقه به اسم عرفان و امثال آنکه رواج دارد اجتناب شود و خط‌‌ همان خط بزرگان از علمای شیعه باشد، آن مجلس نزد اهل آسمان ارزش بسیار زیادی دارد.



آیت الله صافی گفت: الحمدلله ما از حیث سرمایه علمی و تبلیغی اگر با مکتب اهل بیت (ع) آشنا باشیم، آن‌قدر می‌توانیم اظهار وجود کنیم که نیازی به مباحث دیگر نیست.



غیرت امام زمان (عج) نسبت به اسلام از تمام مسلمانان بیشتر است



وی در ادامه بیان داشت: هر چه اهداف، اعمال و رفتار و استقامتمان در راه دین و اعتلای کلمه اسلام بیشتر باشد، امام زمان (عج) بیشتر مسرور می‌شوند و از طرفی دیگر هر مشکل و ضعفی هم باشد اول کسی که متأثر می‌شوند وجود مبارک امام زمان (عج) است، چرا که غیرت ایشان نسبت به اسلام و احکام شرع از تمام مسلمانان بیشتر است.