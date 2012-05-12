به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ساعت 11 صبح امروز شنبه 23 اردیبهشت با حضور معاون اول رئیس جمهور در نیمه طبقه دوم شهرستان برگزار شد.

در این مراسم سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تقدیر از دست اندرکاران نمایشگاه بیست و پنجم و به ویژه ناشران و غرفه‌داران گفت: اگر بازتاب این رویداد بزرگ را در رسانه‌های غربی مشاهده کرده باشید به اهمیت آن‌ پی خواهید برد؛ یکی از روزنامه‌های رژیم صهیونیستی و نیز روزنامه گاردین اعتراف کردند که حضور 77 کشور در نمایشگاه کتاب تهران که توسط مسئولان دولت ایران برگزار می‌شود، نشان دهنده بی‌ثمر بودن تحریم‌ها است.

وی در ادامه گفت:‌ همه این حضور شکوهمند علیرغم این بوده است که ما روی خط قرمزهای خودمان اصرار داشتیم؛ ما هیچگاه اجازه بروز و ظهور به افکار افراطی که مسلمانان را به بمب‌گذاری و عملیات انتحاری ترغیب می‌کند، نخواهیم داد. در عین حال همواره بر وحدت اسلامی تاکید داشته‌ایم.

وزیر ارشاد با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌های مختلف و تخصصی کتاب در سطح کشور، نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را رویداد منحصر به فردی توصیف کرد که در آن از فرهیخته‌ترین افراد مانند علامه حسن زاده آملی تا مردم عادی حضور پیدا می‌کنند.

حسینی در عین حال با اشاره به برخی کاستی‌‌های نمایشگاه امسال گفت: مطمئناً هر حادثه بزرگی ممکن است ضعف‌هایی هم داشته باشد، اما بعضی از خناسان و وسوسه‌گران بعضی وقت‌ها به دنبال ایجاد نگرانی در جامعه هستند که ما آنها را هم به رعایت انصاف دعوت می‌کنیم.

وی همچنین با اشاره به نظر مقام معظم رهبری درباره نمایشگاه امسال کتاب تهران گفت: بله درست است که مقام معظم رهبری فرمودند «این بازدید من را ارضا نمی‌کند» ولی این به معنی آن است که ایشان مایلند یک یا چند روز کامل را در مصلی باشند و از بخش‌های مختلف نمایشگاه کتاب تهران دیدن کنند.

حسینی در عین حال از پیگیری جدی مطالبات مقام معظم رهبری در جریان بازدید از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از جمله ترجمه‌ کتاب‌های خوب به زبان‌های خارجی، توزیع مناسب کتاب، برطرف کردن مشکلات ویراستاری کتاب‌ها و ارزیابی و آسیب شناسی محتوایی کتاب‌‌ها و نیز نمایشگاه کتاب خبر داد.

وزیر ارشاد در عین حال از این که برخی مسئولان هم از بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید نکردند، گلایه کرد و گفت:‌ وقتی همه در چنین مجموعه‌ای گرد هم می‌آیند، باید مسئولان هم علیرغم همه دغدغه‌هایی که دارند از این نمایشگاه بازدید می‌کردند و ما از آنها انتظاری بیش از این داشتیم.

حسینی سپس با بیان اینکه نمایشگاه صرفاً جنبه فرهنگی ندارد به ابعاد اقتصادی این رویداد بین‌المللی اشاره و آماری هم که با استفاده از نظرسنجی‌های صورت گرفته در این نمایشگاه به دست آمده ارایه کرد.

براساس این آمار و به گفته وزیر ارشاد، 46.4 درصد شرکت کنندگان در نمایشگاه کتاب تهران از تهران و 53.6 درصد از شهرستان‌ها آمده بودند. همچنین 43 درصد این افراد گفته‌اند که صرفاً برای بازدید از نمایشگاه به تهران آمده‌اند.

براساس آمار ارایه شده از سوی وزیر ارشاد همچنین 65 درصد بازدیدکنندگان نمایشگاه امسال اعلام کردند که یک تا 5 بار در نمایشگاه حضور یافته‌اند و علیرغم پراکندگی غرفه‌ها، کمبود امکانات استراحتگاهی 70 درصد بازیدکنندگان از بازدید خود ابراز رضایت کردند.

براساس این آمار تنها 35 درصد افراد گفته‌اند که برای خرید از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مبلغی را پس انداز کرده‌اند. همچنین میانگین خرید افراد در نمایشگاه امسال کتاب تهران 25 هزار و 300 تومان بوده است. براساس این آمار 27 درصد بازدیدکنندگان هم بن‌های کاغذی همراه داشتند که به گفته وزیر ارشاد نشان دهنده تاثیر حمایت‌های وزارتخانه متبوعش از قشر کتابخوان است.

براساس این آمار 37 درصد بازیدکنندگان اعلام کردند که بیشتر کتاب‌های ترجمه‌ای و 63 درصد اعلام کرده‌ اند که بیشتر کتاب‌های تالیفی را خریداری کرده‌اند. همچنین 70 درصد بازدیدکنندگان وضعیت نشر کتاب را مناسب و بسیار مناسب توصیف کرده‌اند، 62 درصد هم اعلام کرده‌اند که پیش از بازدید کتاب‌های مورد نظرشان را انتخاب کرده‌اند.

براساس آمار اعلام شده از سوی وزیر ارشاد 59 درصد بازدیدکنندگان اظهار کردند که کتابخوان حرفه‌ای هستند و 83 درصد هم گفته‌اند که نمایشگاه باعث تقویت فرهنگ عمومی و رشد دانش خواهد شد.

پیش از سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهمن دری رئیس نمایشگاه کتاب تهران هم در سخنانی برپایی این رویداد را مدیون تلاش مسئولان اجرایی و نیز ناشران و غرفه‌داران توصیف کرد و گفت: بعضی مواقع اتفاق می‌افتاد که مسئولان اجرایی ما 48 ساعت متوالی نمی‌خوابیدند و این نشانه زحماتی است که برای این رویداد کشیده‌اند.

وی تقارن نمایشگاه امسال با 25 سالگی این رویداد را به فال نیک گرفت و با اشاره به برپایی سالن‌های بیداری اسلامی، ربع قرن جهاد فرهنگی و کارنامه نشر آنها را از ویژگی‌های نمایشگاه امسال عنوان کرد.

رئیس نمایشگاه کتاب تهران از بازدید 6 میلیون نفر از بیست و پنجمین دوره این رویداد بین‌المللی خبر داد و گفت: در این دوره هم از کتاب‌هایی عمدتاً آموزه‌های دینی را ترویج می‌دادند، بیش از دیگر آثار استقبال شد.

بهمن دری همچنین از مسئولان تشکل‌های مختلف نشر در سالن‌های متعدد مصلی به دلیل رعایت حجاب از سوی بانوان بازدیدکننده و غرفه‌دار در این بخش‌ها قدردانی کرد.

وی در پایان از خبرنگاران و رسانه‌هایی که لحظه به لحظه بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را پوشش دادند تشکر کرد و گفت:‌ باید از همه عزیزان عرصه خبر تشکر کنم؛ چه آنها که نقد کردند و چه آنها که ستایش کردند؛همه برای ما محترم هستند.

در این برنامه همچنین گروه جمع‌خوانی بلال به اجرای سرودهایی به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی به مناسبت روز ولادت حضرت فاطمه (س) پرداخت.