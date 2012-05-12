فاطمه زهرا(س) بهترین الگو تربیتی زنان عصر حاضر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل فلاح پیش از ظهر شنبه در ششمین همایش یاوران تبلیغ در بیرجند، با اشاره به اینکه فاطمه زهرا(س) در تربیت فرزندان، همسرداری و انجام کارهای فرهنگی بهترین الگوی تربیتی برای زنان عصر حاضر است، اظهارداشت: امروز تمام زنان بویژه زنان مبلغین طرح های هجرت و مستقر در مناطق روستایی باید در انجام کارهای فرهنگی این بانوی بزرگ اسلام را الگوی خود قرار دهند.

وی اضافه کرد: تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی حضرت زهرا(س) اسوه مناسبی برای زنان و مردان جامعه امروزی است.

حجت الاسلام فلاح با بیان اینکه توجه به سیاست ها و اهمیت موضوعات اجتماعی و بیان حساسیت های امروزی باید در دستور کار روحانیون قرار گیرد، افزود: هم اکنون روحانیت بیشتر در مسائل احکام، شرعیات و... ورود پیدا کرده و برای بیان موضوعات حساس و به روز جامعه فرصتی ندارند، که بنا بر اقتضای زمان باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه کمبود محبت و بی توجهی به خانواده منجر به بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی می شود، تصریح کرد: در این راستا برنامه های تحکیم بنیان خانواده تقویت شده و خانواده ها با درک صحیح از مسائل با این مشکلات مواجه نشوند.

معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی کشور اضافه کرد: اگر بخواهیم در کشور الگوی خانواده سالم را نهادینه کنیم باید زندگی فردی و اجتماعی فاطمه زهرا(س) و امیرالمومنین(ع) را در جامعه تبیین کنیم.

وی با اشاره به اهمیت خطبه فدکیه و نهادینه شدن این خطبه در بین نسل جوان، اظهارداشت: آنچه در خطبه فدکیه حضرت زهرا(س) نقل شده قبل از خطبه های نهج البلاغه بوده و به طور مختصر در خطبه فدکیه ذکر شده که باید بیش از پیش بیش مورد توجه روحانیت و آحاد جامعه قرار گیرد.

حجت الاسلام فلاح با تاکید براینکه مواردی در این خطبه نوشته شده که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: توجه به این خطبه لازم و ضروری برای جهان بشریت است.

وی با اشاره به اینکه وظیفه روحانیون امروز این است که مردم را بیش از پیش با فرهنگ اهل بیت(ع) و سیره و روش زندگی ائمه آشنا کنند، افزود: در این راستا باید اهل بیت(ع) به عنوان الگو جامعه جهانی و بهتر قابل درک معرفی شوند.

معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به اهمیت نشر معارف اهل بیت(ع) در جامعه، یادآور شد: نخستین وظیفه روحانیت بیان اهمیت نشر احکام الهی و معارف اهل بیت بوده و باید مورد اهتمام ویژه این قشر قرار گیرد.