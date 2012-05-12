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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۳۰

ملکی:

13 میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض به مددجویان کمیته امداد خاتم پرداخت شد

13 میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض به مددجویان کمیته امداد خاتم پرداخت شد

خاتم - خبرگزاری مهر: مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خاتم گفت: در سال گذشته نزدیک به 13 میلیارد ریال به صورت بلاعوض به مددجویان زیر پوشش این نهاد در شهرستان خاتم پرداخت شده است.

محمد ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال گذشته سه هزار و 164 مددجو از خدمات کمیته امداد بهره مند شدند.

وی با اشاره به اینکه در این مدت بیش از 547 مورد وام قرض الحسنه به مددجویان پرداخت شده است، افزود: مبلغی بالغ بر سه میلیارد ریال به این امر اختصاص یافت.

ملکی با اشاره به فعالیت های عمرانی این نهاد عنوان کرد: در سال گذشته 401 مورد خدمات عمرانی شامل احداث مسکن، تعمیر و بهسازی و ... با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد و 69 میلیون ریال انجام شده است.

ملکی اظهار داشت: برای اجرای طرح های اشتغال و خودکفایی بیش از 25 میلیارد و 45 میلیون ریال وام خودکفایی در اختیار 446 خانوار تحت حمایت قرار گرفته است.

وی با اشاره به طرح اکرام ایتام اظهار داشت: هم اکنون 203 یتیم از حمایت مادی و معنوی 839 حامی بهره مند هستند و در این زمینه خیران بیش از دو میلیارد و 244 میلیون ریال برای حمایت از ایتام پرداخت کرده اند.

وی با بیان اینکه خیرین خاتم در سال گذشته چهار میلیارد و 180 میلیون ریال به محرومان کمک کرده اند، افزود: از این میزان کمک 628 میلیون و 745 هزار ریال مربوط به زکات بوده است .

ملکی افزود: در حال حاضر 500 دانش آموز و دانشجو از خدمات این نهاد استفاده می کنند که در سال گذشته برای کمک هزینه تحصیلی این قشر مبلغ 973 میلیون و828هزار ریال هزینه شده است.

کد مطلب 1600174

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