13 میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض به مددجویان کمیته امداد خاتم پرداخت شد

محمد ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال گذشته سه هزار و 164 مددجو از خدمات کمیته امداد بهره مند شدند.

وی با اشاره به اینکه در این مدت بیش از 547 مورد وام قرض الحسنه به مددجویان پرداخت شده است، افزود: مبلغی بالغ بر سه میلیارد ریال به این امر اختصاص یافت.

ملکی با اشاره به فعالیت های عمرانی این نهاد عنوان کرد: در سال گذشته 401 مورد خدمات عمرانی شامل احداث مسکن، تعمیر و بهسازی و ... با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد و 69 میلیون ریال انجام شده است.

ملکی اظهار داشت: برای اجرای طرح های اشتغال و خودکفایی بیش از 25 میلیارد و 45 میلیون ریال وام خودکفایی در اختیار 446 خانوار تحت حمایت قرار گرفته است.

وی با اشاره به طرح اکرام ایتام اظهار داشت: هم اکنون 203 یتیم از حمایت مادی و معنوی 839 حامی بهره مند هستند و در این زمینه خیران بیش از دو میلیارد و 244 میلیون ریال برای حمایت از ایتام پرداخت کرده اند.

وی با بیان اینکه خیرین خاتم در سال گذشته چهار میلیارد و 180 میلیون ریال به محرومان کمک کرده اند، افزود: از این میزان کمک 628 میلیون و 745 هزار ریال مربوط به زکات بوده است .

ملکی افزود: در حال حاضر 500 دانش آموز و دانشجو از خدمات این نهاد استفاده می کنند که در سال گذشته برای کمک هزینه تحصیلی این قشر مبلغ 973 میلیون و828هزار ریال هزینه شده است.