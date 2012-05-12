فیلمهایی که ارزشها را خدشه دار می کند ممیزی شود/ جلوی برخی آثار باید ایستاد!

مسعود اطیابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سینمای ایران به لحاظ صنعت فیلم سازی رو به رشد است، اظهار داشت: دنیا باید این امر را قبول کند و قبول هم کرده است.

وی با بیان اینکه در دنیا درصد آثار با ارزش نسبت به آثار بی ارزش خیلی کم است، ادامه داد: در آمریکا سالانه بیش از 1000 فیلم ساخته می شود و این در حالی است که تنها 10 تا 15 تا از آنها مطرح می شود.

این کارگردان سینما با اشاره به اینکه در ایران سالانه 80 فیلم ساخته می شود و حداقل 60 تا از این آثار قابل توجه است، افزود: آثار ایرانی به لحاظ کیفیت از دنیا بالاتر است.

اطیابی همچنین در پاسخ به سول خبرنگار مهر در رابطه با توقف اکران برخی فیلم ها در سینما گفت: سینما در ایران به دلیل کمبود ظرفیت اکران و توقع زیاد مردم از سینما نیازمند ارزیابی است.

وی با بیان اینکه سینما باید مورد ارزیابی قرار بگیرد ضمن اینکه آزادی بیان باید حفظ شود ، تصریح کرد: آزادی که ارزشهای جامعه را خدشه دار کند باید مورد ممیزی قرار بگیرد.

کارگردان سینما با اشاره به اینکه حفظ تعادل میان ارزیابی آثار و آزادی بیان کار راحتی نیست، ادامه داد: متاسفانه مسئولین تا می آیند خودشان را پیدا کنند یا از این طرف بام می افتند یا از آن طرف بام می افتند.

اطیابی با تاکید بر اینکه قانون چه قبل و چه بعد از اکران آثار ارزیابی را پیش بینی کرده است و ناظران باید در این امر دقت کافی را داشته باشند، اظهار داشت: باید جلوی آثاری که بحرانهای جامعه را تشدید می کنند ایستاد.

وی با بیان اینکه هنرمندان هیچگاه نتوانسته اند بحرانهای جامعه را به شکل درست و هنرمندانه ای نمایش دهند، تصریح کرد: هنرمند باید به عبور جامعه از بحرانها کمک کند نه اینکه آنها را تشدید کند.

کارگردان سینما با اشاره به اینکه بعضی آثار تشدید کننده بحرانهای اخلاقی و اجتماعی در جامعه هستند، یادآور شد: این امر کار هنرمند نیست و یک هنرمند خوب تشدید کننده نخواهد بود.

اطیابی ادامه داد: متاسفانه برخی هنرمندان ما به سمتی می روند که بدون اینکه کمک کنند جامعه از بحرانها عبور کند خوشان تشدید کننده هستند.