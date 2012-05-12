استادان و معلمان مجاهدان عرصه تعلیم و تربیت هستند

به گزارش خبرنگار مهر ، رضا صدیقی امروز شنبه ، در جمع روسای دانشگاه ها و آموزش و پرورش شهرستان علم آموزی و تعلیم و تربیت را یکی از شاخصه های مهم بزرگان دینی برشمرد و افزود: همه باید تلاش کنیم تا فعالان عرصه علم و فرهنگ در رسیدن به اهداف متعالی خود که تربیت جوانان و نوجوانان و تحصیل علم و دانش می باشد یاری نمائیم.

وی شهرستان اهر را با 22 هزار دانش آموز و قریب به پانزده هزار دانشجو یکی از قطبهای مهم فرهنگی و آموزشی استان برشمرد که نقش بسزایی را در ارتقاء فرهنگ عمومی و علمی شهرستان داشته است.

این مقام مسئول توسعه فرهنگی را زیربنای توسعه سایر بخشها و حوزه های مختلف ذکر کرد و افزود: اگر بتوانیم با راهکارهای مناسب در حوزه فرهنگی و علمی برنامه ریزی مناسب برای جلب و جذب جوانان با برنامه های متنوع و جوان پسند داشته باشیم قطعا توطئه های فرهنگی دشمنان برای جوانان ما تأثیری خواهد داشت.

وی تأکید کرد امروز باید با سرلوحه قرار دادن فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگی و با اتخاذ تدابیر لازم زمینه را برای حضور جوانان متعهد و متدین با تداوم و تنوع بخشی به برنامه ها فراهم نماییم.

فرماندار اهر نقش استادان و معلمان را در روشنگری جوانان ، پاسخ به شبهات و جذب آنها به مسائل دینی و معنوی بسیار مهم و تأثیرگذار عنوان کرد.

صدیقی گفت: دانش آموزان و دانشجویان به عنوان سربازان جبهه فرهنگی و استادان و معلمان به عنوان فرماندهان و افسران مبارزه با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی نقش تأثیرگذار و اساسی دارند که باید دراین زمینه بیش از پیش تلاش کنند.

