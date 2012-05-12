اخلاق نماد حرکت سالم و زندگی درست انسان است

به گزارش خبرنگار مهر، داوود عباسی یکی از اهداف تشکیل جلسات اخلاق مدیران را بهره گیری از قرآن کریم و اخلاق اهل بیت خواند و افزود: این دوره در 12 جلسه تشکیل می شود.

معاون منابع انسانی استانداری استان زنجان، اخلاق را از مهمترین کارکردهای مهم در جوامع بشری یاد کرد و گفت: اخلاق رشد و توسعه و تعالی جامه را به دنبال دارد.

وی، اظهار داشت: اخلاق نماد حرکت سالم در زندگی است که در این راستا باید این امر مهم در زندگی مورد توجه قرار گیرد.

معاون منابع انسانی استانداری زنجان، در جوامعی که اخلاق در زندگی مورد توجه قرار گرفته جوامعی موفق بوده اند و جوامعی که از اخلاق دور بوده اند قابل توصیف نیست .

عباسی، تاکید کرد: خداوند نعمت اخلاق را به جامعه بشری هدیه کرده است و باید این هدیه به خوبی و درستی استفاده شود.

وی، گفت: مقوله اخلاق دغدغه همه است که در این راستا باید در تقویت اخلاق درست از معارف قرآنی و اهل بیت استفاده شود.

معاون منابع انسانی استانداری زنجان،هدف ازبرگزاری جلسه اخلاق را نیاز ضروری مدیران در حطیه کاری یاد کرد و افزود: لازمه مدیریت کار آمد داشتن اخلاق خوب است.