  1. استانها
  2. زنجان
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۴۱

عباسی:

اخلاق نماد حرکت سالم و زندگی درست انسان است

اخلاق نماد حرکت سالم و زندگی درست انسان است

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و منابع انسانی استانداری زنجان نیز با اشاره به اینکه اخلاق نماد حرکت سالم و زندگی درست انسان است، گفت: از مهم ترین کارکردهای اخلاق، وحدت جوامع بشری است.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود عباسی یکی از اهداف تشکیل جلسات اخلاق مدیران را بهره گیری از قرآن کریم و اخلاق اهل بیت خواند و افزود: این دوره در 12 جلسه تشکیل می شود.

معاون منابع انسانی استانداری استان زنجان، اخلاق را از مهمترین کارکردهای مهم در جوامع بشری یاد کرد و گفت: اخلاق رشد و توسعه و تعالی جامه را به دنبال دارد.

وی، اظهار داشت: اخلاق نماد حرکت سالم در زندگی است که در این راستا باید این امر مهم در زندگی مورد توجه قرار گیرد.

معاون منابع انسانی استانداری زنجان، در جوامعی که اخلاق در زندگی مورد توجه قرار گرفته جوامعی موفق بوده اند و جوامعی که از اخلاق دور بوده اند قابل توصیف نیست .

عباسی، تاکید کرد: خداوند نعمت اخلاق را به جامعه بشری هدیه کرده است و باید این هدیه به خوبی و درستی استفاده شود.

وی، گفت: مقوله اخلاق دغدغه همه است که در این راستا باید  در تقویت اخلاق درست از معارف قرآنی و اهل بیت استفاده شود. 

معاون منابع انسانی استانداری زنجان،هدف ازبرگزاری جلسه اخلاق را نیاز ضروری مدیران در حطیه کاری یاد کرد و افزود: لازمه مدیریت کار آمد داشتن اخلاق خوب است.

کد مطلب 1600178

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها