6100 طرح در حوزه مشاغل خانگی تسهیلات گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین منوری پیش از ظهر شنبه در جلسه کارگروه اشتغال اردبیل اضافه کرد: این تعداد طرح بیش از 19 میلیارد ریال از طریق بانکهای عامل تسهیلات گرفته اند.

وی این طرحها را در 137 رشته از مجموع 304 رشته مشاغل خانگی ابلاغ شده به دستگاه های اجرایی دانست و یادآور شد: از مجموع 304 رشته مشاغل خانگی استان تعداد 137 رشته به لحاظ قابلیتها و استعدادهای بالقوه موجود مورد تاکید دستگاه های اجرایی قرار گرفته است.

به گفته مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل 167رشته به دلیل عدم رقابت در استان از سوی دستگاه های اجرایی مورد موافقت قرار نگرفته اما برای 137 رشته مجوزهای لازم برای فعالیت صادر شده است.

وی با اشاره به ساماندهی وضعیت کسب و کار مشاغل خانگی افزود: در این راستا تعدادی مشاغل از سوی ستاد ساماندهی مشاغل خانگی به عنوان مشاغل اولویت دار در استان اردبیل اعلام شده است.

منوری توسعه و گسترش مشاغل خانگی را در ایجاد اشتغال پایدار موثر دانست و تصریح کرد: ضروری است با برنامه ریزی دقیق در جهت رونق بخشی به اقتصاد و وصنعت گامهای موثری برداشته شود تا شاهد رشد و توسعه استان و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان این منطقه باشیم.



وی به حل مشکل کارخانه ها و واحدهای تولیدی تعطیل شده استان اشاره کرد و متذکر شد: امسال با راه اندازی مجدد این واحدهای تولیدی و افزایش توان رقابت و کیفیت محصولات تولیدی گامهای مؤثری در اشتغالزایی استان برداشته خواهد شد.

در این جلسه چند طرح اشتغالزایی از جمله طرح تولید برق در شهرستان گرمی و طرح تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی در اردبیل با استفاده از تسهیلات بانکی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.