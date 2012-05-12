ساخت حوزه علمیه، ایجاد پایگاهی برای سربازان امام زمان (عج) است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی در دیدار شهردار تهران با وی اظهار داشت: امروز وقتی از تهران میگذریم تغییرات را در شهر کاملا احساس میکنیم و در تهران هم کار فراوان انجام میشود و هم کارها با سلیقه و مناسب صورت میگیرد، از همین جهت همیشه شهردار تهران را دعا میکنیم.
وی ضمن اشاره به فعالیتهای شهرداری در زمینه مسائل دینی و مذهبی و اقدامات انجام شده در رابطه با توسعه مدارس حوزی در تهران گفت: امیدواریم اقداماتی که شهرداری تهران در رابطه با ساخت، تجهیز و توسعه مدارس حوزی دارد همچنان با سرعت ادامه یابد تا بتوانیم از مجموعه طلاب تربیت شده در حوزههای مختلف استفاده کنیم و این کار باقیات صالحاتی است که برای ما میماند. وقتی شما یک حوزه علمیه میسازید پایگاهی برای سربازان امام زمان (عج) خواهد بود.
عضو جامعه مدرسین حوزه خطاب به شهردار تهران گفت: کارهایی که شهرداری تهران انجام میدهد عام المنفعه است و محبوبترین فرد نزد خدا کسی است که نفعش بیشتر به دیگران برسد و شما کارهای عام المنفعه بسیاری دارید. اینها اعمال نیک و ماندگاری است که در کارنامه انسان میماند و همیشه نامه عمل انسان را باز نگاه میدارد.
وی افزود: شهردار تهران از پیشکسوتان دفاع مقدس است و در هر حوزهای که مدیریت کرده در آنجا کارها با تدبیر و خوش سلیقگی انجام شده است. کارهای شما توام با دیانت و ایمان است و این دیانت و مدیریت صحیح که در کنار یکدیگر قرار گرفته قابل تقدیر است.
ایجاد کانونهای تربیتی علوم دینی در 5 نقطه تهران
در این دیدار شهردار تهران با ارائه گزارشی از فعالیتهای شهرداری در حوزه فعالیتهای دینی، ساخت و توسعه مساجد به تلاش شهرداری تهران در رابطه با ایجاد پنج حوزه علمیه در نقاط مختلف شهر تهران اشاره کرد و گفت: ما با هماهنگی شورای حوزه استان تهران تلاش کردهایم تا کانونهای تربیتی علوم دینی در 5 نقطه مختلف شهر از جمله شمال شرق، جنوب شرق، شمال غرب و جنوب غرب و مرکز تهران ایجاد شود که هر کدام ظرفیت تربیت 2 هزار نفر را داشته باشد.
محمدباقر قالیباف تاکید کرد: در این زمینه فعالیت شهرداری قطعا پشتیبانی و کمک در بخش ساخت و ساز است و در حوزه محتوا، برنامه ریزی و اجرا و مسئولیت کاملا بر عهده شورای حوزه استان و علما و مدرسین مرتبط است.
شهردار تهران گفت: یکی از نقاط مورد توجه ما در شمال غرب تهران به صورت مشخص شهرک قدس است که منطقه آسیب پذیر به شمار میرود در این منطقه علاوه بر حوزه علمیهای که ساخته میشود، سعی داریم با هماهنگی اوقاف ضمن توسعه حرم امام زادگان عینعلی و زینلی (ع) نسبت به ساخت مدرسه علمیه در این منطقه نیز اقدام کنیم.
مقتدایی خطاب به قالیباف:
ساخت حوزه علمیه، ایجاد پایگاهی برای سربازان امام زمان (عج) است
قم - خبرگزاری مهر: مدیر حوزههای علمیه کشور با اشاره به فعالیتهای شهرداری تهران در زمینه مسائل دینی و مذهبی و توسعه مدارس حوزی گفت: وقتی شما یک حوزه علمیه میسازید پایگاهی برای سربازان امام زمان (عج) خواهد بود
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی در دیدار شهردار تهران با وی اظهار داشت: امروز وقتی از تهران میگذریم تغییرات را در شهر کاملا احساس میکنیم و در تهران هم کار فراوان انجام میشود و هم کارها با سلیقه و مناسب صورت میگیرد، از همین جهت همیشه شهردار تهران را دعا میکنیم.
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