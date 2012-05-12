به گزارش خبرنگار مهر، "جشنواره خدمت" نام نمایشگاهی است که در حاشیه سفر استانی هیئت دولت به استان خراسان رضوی و به مناسبت یکصدمین سفر استانی هیات دولت در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شده است.

در کنار همه برنامه ها و اخبار این نمایشگاه اما مهمترین خبر از سوی مسئولان غرفه وزارت اطلاعات اعلام شد.

وزارت اطلاعات این خبر مهم را با صدور اطلاعیه ای که در همین غرفه به نمایش مخاطبین گذاشته بود اعلام کرد.

متن اطلاعیه وزارت اطلاعات به این شرح است: گروهک تروریستی وابسته به عبدالمالک ریگی قصد داشت در جریان سفر استانی رئیس‌جمهور به سیستان و بلوچستان در سال 1386 عملیاتی را به نام علمیات "چاه جمال" که در واقع عملیات سوء قصد به رئیس‌جمهور بوده به اجرا بگذارد.

بر اساس این گزارش، گروهک ریگی در راستای ضربه به امنیت ملی، طرح ترور رییس‌جمهور در جریان این سفر استانی را برنامه‌ریزی و سه نفر از عوامل خود را جهت عملیات انتحاری آماده کرده بود.

این سه نفر قصد داشتند در جریان سفر رییس‌جمهور به ایرانشهر از شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان، هنگام سخنرانی عمومی رییس‌جمهور در بین مردم، در حین انجام مراسم به رییس‌جمهور نزدیک شده و در مسیر رییس‌جمهور اقدام به انجام عملیات انتحاری کنند که این عملیات به همت سربازان گمنام امام زمان(عج) کشف و خنثی شد.

طبق گزارش منتشر شده، در این عملیات چهار نفر از پرسنل نیروی انتظامی و یک نفر از پرسنل وزارت اطلاعات به مقام شهادت نائل شدند.

همچنین در هنگام کشف و خنثی کردن این عملیات، چهار نفر از اعضای اصلی گروهک ریگی به هلاکت رسیدند و تعدادی اسلحه و مهمات از این گروه تروریستی کشف و ضبط شد.

لازم به ذکر است بخشی از غرفه وزارت اطلاعات در نمایشگاه خدمت به عکس‌هایی از شهدای هسته ای اختصاص یافته و در قالب آن جنایت‌های انجام شده علیه دانشمندان هسته‌ای‌ کشورمان به نمایش گذاشته شده است.

این غرفه همچنین در بخشی دیگر به جنایت‌های گروهک تروریستی وابسته به عبدالمالک ریگی پرداخته است.

یکی از مسئولین غرفه وزارت اطلاعات در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه وزارت اطلاعات چرا این خبر را هم اکنون اعلام کرده است، اظهار داشت: به دلیل یکصدمین سفر استانی هیات دولت و از آنجا که چهارمین سفر استانی هیات دولت به مشهد صورت گرفته است و با توجه به برگزاری جشنواره خدمت در این استان بنا را بر آن گذاشتیم تا این خبر را در این استان اعلام کنیم.

وی گفت همچنین در این غرفه اقدامات وزارت اطلاعات در سفرهای استانی هیات دولت، اقدامات این وزارتخانه در برخورد با نیروهای ضد نظام ارائه شده است.

بنابراین گزارش همچنین در غرفه وزارت اطلاعات بیوگرافی شهدای هسته ای به نمایش گذاشته شده است.