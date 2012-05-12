  1. استانها
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۴۲

افضلی در گفتگو با مهر:

مصالح ساختمانی و ساخت و ساز غیر مجاز در البرز با جدیت کنترل شود

کرج – خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار البرز گفت: مصالح ساختمانی و ساخت و غیر مجاز در استان البرز باید با جدیت کنترل شود.

احمد افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز استان البرز، اظهار داشت: مصالح ساختمانی و ساخت و غیر مجاز در استان البرز باید با جدیت کنترل شود.

وی ادامه داد: این امر به افزایش کیفیت مصالح ساختمانی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر اصولی و غیر مجاز کمک می کند.

معاون عمرانی استاندار البرز افزود: امروزه باید نظارت بر مصالح ساختمانی بیشتر شود تا مصالح ساختمانی نا مرغوب در ساخت و سازها به کار گرفته نشود.

افضلی اظهار داشت: یک مقداری ساخت و ساز غیر مجاز در مکان های مختلف استان بیشتر شده است که نیازمند نظارت و کنترل بیشتر شهرداری و مسئولان مربوطه است.

معاون عمرانی استاندار البرز گفت: در سال جاری به وضعیت کنونی آسفالت خیابان ها و همچنین جمع آوری آب های سطحی توجه ویژه ای خواهد شد.

