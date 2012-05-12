  1. استانها
  2. اصفهان
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۳۳

با ارسال پیامی/

ساکت قهرمانی تیم سپاهان را تبریک گفت

ساکت قهرمانی تیم سپاهان را تبریک گفت

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه فولاد ماهان سپاهان قهرمانی تیم فولاد مبارکه سپاهان را در یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا ساکت مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد ماهان سپاهان با ارسال پیامی قهرمانی تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان را به علیرضا رحیمی مدیر عامل این باشگاه تبریک گفت.

در بخشی از این پیام آمده است:"کسب مقام قهرمانی تیم فوتبال باشگاه فولاد مبارکه سپاهان را در یازدهمین دوره مسابقات لیگ برترکشور (جام خلیج فارس) به جنابعالی، کادر فنی و سرپرستی، بازیکنان، هواداران و خانواده بزرگ فولاد مبارکه سپاهان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

بدون تردید کسب این موفقیت ارزشمند در سه دوره متوالی حاصل برنامه ریزی دقیق، منسجم و یکپارچه فولاد مبارکه سپاهان در حوزه ورزش ایران اسلامی است.

باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد ماهان سپاهان ضمن مباهات به این دستاورد بزرگ ورزشی آن را موجبات افتخار کلیه ورزش دوستان اصفهانی قلمداد می‌کند.

کد مطلب 1600191

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها