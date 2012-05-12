  1. هنر
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۳۲

"روایت عشق" امشب با "محبت" به شبکه اول پا می گذارد

"روایت عشق" امشب با "محبت" به شبکه اول پا می گذارد

"روایت عشق" اولین قسمت از مجموعه مستند "محبت" با روایت اقدام خاص یک مادر در آستانه سفر مقام معظم رهبری امشب 23 اردیبهشت ماه بعد از خبر ساعت 21 از شبکه یک پخش می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین قسمت از  مجموعه مستند "محبت" به تهیه‌کنندگی امیرحسین نوروزی و کارگردانی بهروز نورانی پور، آهو خانم، مادری را نشان می‌دهد که در یکی از روستاهای شهرستان گیلانغرب در استان کرمانشاه زندگی می کند که در آستانه سفر مقام معظم رهبری به این شهر دست به اقدامی خاص می‌زند تا محبت خود را به رهبرش نشان دهد.

این مجموعه اگرچه در بستر سفرمقام معظم رهبری به کرمانشاه روایت می‌شود اما هرکدام از قسمت‌های ده‌گانه آن به قشری خاص از جامعه می‌پردازد و محبت دروی آنها را واکاوی می‌کند. به همین دلیل داستان‌های این مجموعه منحصر به مقطع سفر یاد شده نیست و به عمق معنای صحبت در بین مردمان این دیار سفر می‌کند.

کد مطلب 1600194

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